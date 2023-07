Marea suferință a Elenei Lasconi, fostă vedetă Pro Tv: „Astăzi mă despart de familia mea”. Cum și-a anunțat „divorțul” actuala primăriță din Câmpulung Muscel

După 25 de ani de colaborare cu Pro Tv, Elena Lasconi a decis să renunțe la cariera de prezentatoare și să înceapă un nou drum. În anul 2019, blondina anunța că se retrage din televeziune, iar un an mai târziu a ocupat scaunul de primar al orașului Câmpulung Muscel, de unde este originară. Despărțirea de trustul din Pache Protopopescu a fost una dureroasă, iar, la acel moment, fosta jurnalistă scria câteva cuvinte emoționante despre schimbarea pe care a ales să o facă în viața ei.

Elena Lasconi se numără printre figurile emblematice ale televiziunii Pro TV. Mai bine de două decenii, îndrăgita jurnalistă a ocupat mai multe funcții în cadrul postului, ultimii ani fiind urmărită de telespectatori în postura de prezentatoare a Știrilor Pro TV.

Chiar dacă avea un job care îi aducea multe satisfacții, Elena Lasconi a decis să-și schimbe cursul vieții.

Fosta vedetă Pro TV, despre decizia de a renunța la cariera în televiziune, pentru a candida la alegerile locale de la Câmpulung Muscel

Elena Lasconi și-a anunțat prietenii și fanii că renunță la televiziune, pentru a începe o nouă etapă a vieții sale. Cu toate acestea, despărțirea de colegi și de telespectatori a fost una grea și dureroasă.

„Astăzi mă despart de familia mea (și nu spun vorbe mari), de prietenii mei și mă încearcă un sentiment contradictoriu. Mă doare sufletul pentru că iubesc această meserie și îmi iubesc colegii enorm. Sunt însă emoționată și hotărâtă să fac această shimbare pentru oamenii și locul pe care îl iubesc: Câmpulung Muscel. Simt că e cea mai curajoasă decizie din viața mea dar și cea mai grea. Iar Câmpulung va fi cel mai tare oraș din România. #elenalasconi #campulungmuscel”, scria Elena pe contul ei de Facebook, la vremea respectivă.

Fosta prezentatoare TV a câștigat alegerile locale în anul 2020, iar de atunci ocupă scaunul de primar al orașului Câmpulung Muscel. Chiar dacă petrece 14 ore în primărie, Elena Lasconi a afirmat că îi place ceea ce face și susține că are planuri mari să transforme radical municipiul.

„Eu iubesc Câmpulungul, renunţ la cariera mea pentru a aduce municipiul în secolul XXI şi a schimba viaţa oamenilor in bine. Refuz să mai fac parte din categoria oamenilor care se plâng de cine ne conduce. Vreau şi pot sa fac ceva cu adevărat important şi tocmai de aceea am nevoie de o echipă bună. Dacă voiam sa «bifez» o carieră politică era simplu să iau in calcul europarlamentarele sau alegerile parlamentare. Eu am ales Câmpulung, un oraş fără miză, pentru că iubesc oamenii de aici, tradiţia, istoria”, a mai complet fosta vedetă de la Pro TV.

