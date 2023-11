De când s-a despărțit de Claudia Iosif, aka „Babs”, Dorian Popa și-a schimbat modul de a se îmbrăca, posibil să se fi făcut băiat cuminte. Cât va ține „minunea” nu avem idee. Cert este că, de câteva zile, a renunțat la ținutele loose, iar în prezent reprezintă un exemplu în materie de eleganță și bun gust. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini unice cu celebrul influencer, altfel de cum l-ați întâlnit de-a lungul timpului.

11 ani au format un cuplu Dorian Popa și Claudia Iosif. Au pus punct poveștii de dragoste în luna octombrie, iar fiecare își vede acum de propria viață.

„Ca să evităm speculații în presă, vă anunț că eu și @eusuntdorian nu mai suntem împreună de o lună. Am ales să mergem pe drumuri separate după o relație de 11 ani!„, a scris Claudia Iosif la postarea pe care a făcut-o pe InstaStory.

A vizionat Miami Bici 2 la mall

Ulterior „divorțului”, Dorian Popa a intrat într-o mare belea, după ce a fost prins conducând un vehicul sub influența substanțelor interzise (DETALII AICI). Ultimele evenimente prin care a trecut par că l-au adus cu picioarele pe pământ pe ex-partenerul Claudiei Iosif. În această perioadă, pare că încearcă să-și schimbe radical viața și să se ferească de probleme.

Zilele trecute, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Dorian Popa la mall Băneasa, alături de Cori, cea care îl filmează pe influencer și contribuie la succesul pe care acesta îl are cu vlog-ul său, dar și de doi amici. După ce au vizionat producția Miami Bici 2, au coborât în parcare și s-au îndreptat spre mașină.

Adio, ținutele loose!

A fost momentul în care Dorian Popa a ieșit în evidență cu noua ținută. Dacă până de curând apărea îmbrăcat doar cu pantaloni de trening largi, asortați cu vestă și tricouri loose, influencerul a adoptat, de această dată, un alt stil. A optat pentru o pereche de blugi, cămașă și adidași Balmain. Ce schimbare! Fanii nu l-au mai văzut niciodată într-un astfel de „echipament”.

Totodată, este de remarcat că Dorian Popa și-a ales și o altă freză, mai îndrăzneață, cu cărare pe mijloc, bine pieptănată. Până să se despartă de Claudia Iosif avea părul mai dezordonat. Noul look îl prinde, ce-i drept, foarte bine.

Relaxat, Dorin Popa s-a îndreptat spre mașina lui, un superb GLE 53 AMG. Însă, din moment ce are permisul suspendat, a lăsat condusul în grija unui prieten, el așezându-se pe scaunul din dreapta.

Rămâne de văzut în perioada următoare dacă ex-iubitul lui „Babs” chiar și-a dat un „restart” atât din punct de vedere al comportamentului, cât și al ținutei. Când va fi cazul, CANCAN.RO va reveni cu noi imagini cu celebrul influencer.

„Recunosc, am consumat cannabis. Am greșit!”

Altfel, după o perioadă în care nu a evitat să comenteze cazul a fost tras de Poliția Rutieră pe dreapta în localitatea Domnești, județul Ilfov, Dorian Popa a recunoscut într-un videoclip postat pe YouTube, că s-a drogat.

„Recunosc, am consumat canabis. Nu în ziua în care am fost oprit de poliție. Vreau să-mi cer scuze toturor celor care mă urmăresc, tuturor celor care își încep diminețile cu vloggurile mele. Am greșit, indiscutabil! La vârsta și experiența de viață pe care le am, clar nu am circumstanțe atenuante„, a spus Dorian Popa.