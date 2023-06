Marele absent din finala Chefi la Cuțite. Nu a venit să-și vadă foștii colegi de echipă după eliminarea dureroasă din concurs

Marți seară, 20 iunie 2023, a avut loc finala sezonului 11 Chefi la cuțite, finală în care aproape toți semifinaliștii au fost în bucătărie alături de cele trei cuțite de aur. Care este marele absent din finală, dar și care ar fi motivul pentru care nu a venit să-și susțină foștii colegi de echipă după ce a fost eliminat.

Pentru prima dată în istoria show-ului Chefi la cuțite, în marea finală a sezonului 11, au participat cele trei cuțite de aur ale celebrilor chefi: Nina Hariton, Pablo (Dumitru Paul Tudosescu) și Lareunțiu Neamțu.

Așa cum este regula formatului emisiunii, cei trei finaliști rămași în cursa pentru marele premiu și-au format echipele pentru probele de la sfârșitul show-ului. Aproape toți cei care au participat în faza pe echipe au fost prezenți în bucătăria Chefi la cuție. Spunem aproape toți, deoarece Mario Zahariea, soțul semifinalistei Mihaela Zahariea, nu a fost prezent la reunirea echipelor. Eliminarea din competiție, cu 3 puncte acumulate, pare să-l fi afectat serios pe Mario. De altfel, concurentul nu a fost prezent nici în semifinală pentru a degusta preparatele, reprezentantul familiei Zahariea fiind fiica celor doi.

Bătălia pentru premiul în valoare de 30.000 de euro a fost una pe măsura așteptărilor telespectatorilor. Nina Hariton a simțit din plin toate cele trei probe, s-a străduit să dovedească tot ceea ce știe, iar eforturile ei au fost răsplătite.

„Dați-mi o palmă să mă trezesc la realitate! Acest premiu este și pentru colegii mei din echipa de astăzi, dar mai ales pentru chef Bontea care a avut încredere. A scos cuțitul când i l-am cerut”, a mărturisit Nina Hariton cu lacrimi în ochi, după câștigarea finalei.

Cine este Nina Hariton, câștigătoarea Chefi la cuțite 2023

Nina Hariton, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea, locuiește în Franța, alături de familia ei. Câștigătoarea sezonului 11 a fost tot timpul pasionată de gastronomie, însă, forțată de împrejurări, Nina a renunțat la meseria de bucătar. A lucrat timp de 5 ani în restaurante haute cuisini, însă presiunea, timpul petrecut departe de familia ei au fost doar o parte din motivele pentru care a decis să renunțe și să devină agent imobiliar. Câștigarea finalei Chefi la cuțite a fost, poate, încă un semn că nu trebuia să renunțe la marea ei iubire și, de ce nu, să se dezvolte și mai multe în acest domeniu.

„Am ajuns la Paris după iubire, după dragoste, după soțul meu actual. Ne-am cunoscut la o petrecere în Republica Moldova. El era în Franța, ne-am văzut trei luni și apoi m-am hotărât, la propunerea lui, să îl urmez și să merg în Franța. Am renunțat la tot și m-am dus cu inima. Când am plecat în Franța am renunțat la facultatea mea de teatru din Galați și l-am urmat pe el acolo. Am întâlnit un chef bucătar și a fost ca o lumină.

Pentru că începeam la 7 și terminam la 12 noaptea, știți cum sunt chefii, pentru ei asta e viață. Pentru mine, presiunea aceasta, plus viața de familie, că am un copil, are 7 ani. Colegii niciodată nu mă înțelegeau când copilul era bolnav sau mergeam la urgențe sau să rămân cu el. Am lucrat 5 ani în restaurante haute cuisine”, declara concurenta în preselecțiile show-ului.

