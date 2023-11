Marele antrenor de baschet Bob Knight a murit. Era poreclit „Generalul”, avea 83 de ani

Miercuri, 1 noiembrie, familia lui Bob Knight a anunțat decesul sportivului. Celebrul antrenor de baschet avea 83 de ani. Vestea trecerii sale la cele sfinte a întristat fani din întreaga lume, colegi de breaslă și mai ales pe apropiații săi, care vor să păstreze tăcerea pentru o vreme.

Antrenorul și-a început cariera la Academia Militară a Statelor Unite, reușind să-și ducă echipa până la medalia de aur, în 1984. Pe vremea când avea 29 de ani, a fost lovit de un succes răsunător pentru că a făcut Universitatea India cunoscută de întreaga lume. Vreme de două sezoane consecutive, 1974-75 și 1975-76, echipa sa a fost victorioasă în 63 din 64 de meciuri.

(CITEȘTE ȘI: Rikito Watanabe, în doliu! Asistentul juraților Chefi la Cuțite a pierdut cea mai dragă persoană: „Nu știu să explic și sunt încă în stare de șoc”)

Doliu în baschet după moartea lui Bob Knight

La scurtă vreme după ce a aflat despre moartea prietenului său, Dick Vitale, comentator sportiv, a ținut să povestească lumii câteva întâmplări din viața lor, pe care nu le va uita niciodată. Printre lacrimi, a scris următoarele rânduri:

„Aceasta a fost o noapte care mi-a frânt inima cu vestea că prietenul meu Bob Knight a murit. Am atât de multe amintiri frumoase când am împărtășit atât de mult timp cu el vorbind despre jocul pe care îl iubeam baschetul la colegiu. Pe o notă personală, el a jucat un rol major în introducerea mea în Naismith Basketball Hall of Fame. De fapt, în 2008, când am intrat pe post de colaborator la joc, Bob a fost prezentatorul meu. Mă gândesc la timpul în care și-a petrecut weekendul la casa noastră din Lakewood Ranch în timpul galei noastre când i-am onorat pe Bob & Pat Summitt să strângă milioane pentru copiii care se luptă cu cancerul.

De asemenea, nu voi uita niciodată într-o seară de vineri înainte de unul dintre meciurile lor mari de sâmbătă pe care îl făceam, mi-a spus să mergem la Bedford să-l vedem pe acest recrut pe Damon Bailey. M-am dus și când am intrat în această arenă epuizată, m-am gândit că sunt cu Papa, deoarece admirația pe care a primit-o a fost în afara topurilor. Rămâne ca un prieten apropiat”.

(CITEȘTE ȘI: Doliu în fotbalul românesc. S-a stins fostul președinte al echipei lui Gheorghe Hagi)