Marele cutremur nu-l va ucide pe Gheorghe Mărmureanu. Seismologul a vorbit despre relația sa cu temutele fenomene: „M-am născut în zodia lor”

Gheorghe Mărmureanu, cel mai cunoscut seismolog român din toate timpurile, susține că dacă e ceva pe lumea asta de care nu se teme, atunci este cu siguranță vorba despre o mișcare telurică. Cel supranumit „tatăl cutremurelor” admite că a întâlnit zeci de seisme puternice și foarte puternice în cei peste 40 de ani de carieră profesională în domeniul studiului mișcărilor pământului, pe diverse meridiane ale lumii.

El pare ferm convins că sfârșitul nu i se va datora unui cutremur, oricât de mare va fi acesta ca putere.

„Nu mă voi stinge din cauza unui cutremur. Simt asta! Într-un fel pot spune că m-am născut în zodia lor și am trăit sub semnul cutremurelor, înclusiv al celor puternice”, a declarat Gheorghe Mărmureanu pentru CANCAN.RO.

El face referire la faptul că născut în decembrie 1939, avea mai puțin de un an la 10 noiembrie 1940, atunci când România a fost zdravăn scuturată de un cutremur, socotit și astăzi cel mai puternic din era celor măsurate.

„Botezul” primului cutremur l-a primit în noiembrie 1940, la mai puțin de un an de la nașterea sa

„Aveam mai puțin de un an când m-am întâlnit cu cel dintâi cutremur puternic din viața mea, dar nu am niciun fel de amintiri de atunci. Eram prea mic. El a deschis însă o listă lungă, fiindcă am întâlnit o serie de cutremure puternice și foarte puternice de atunci în viață, nu doar pe teritoriul României, ci și pe alte meridiane ale planetei”, face el un scurt bilanț personal pentru CANCAN.RO.

De remarcat că mișcarea seismică din 10 noiembrie 1940 a avut o putere de 7,7 grade pe Scara Richter, în timp ce „fratele” acestuia din 4 martie 1977, 7,2 grade pe Scara Richter. Nici până astăzi nu e cunoscut cu exactitate numărul victimelor produse de cutremurul de acum mai bine de opt decenii.

Pe de altă parte, cutremurul din 4 martie 1977 „a salutat” într-un fel cooptarea sa în cadrul colectivului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), fiindcă Gheorghe Mărmureanu a lucrat în domeniu abia la finele anilor `80.

Fostul director al INCDFP, ajuns în prezent la aproape 84 de ani, are chiar puterea de a glumi pe tema relației sale aparte cu mișcarea plăcilor tectonice.

„De câteva luni bune, nu mai am putere în picioare. M-au lăsat! Eu, care în tinerețe băteam 18 kilometri pe jos, dus-întors ca să ajung la școală, dar și în tinerețe, pe diverse șantiere, nu mai am azi bază în ele. Și cum stau la etajul al patrulea, nu prea mai pot ieși din casă”, adaugă el cu destule regrete sesizabile în voce.

Chiar și afectat de starea picioarelor sale, Gheorghe Mărmureanu tot nu se teme de efectul cutremurelor

Cu toate acestea, el găsește puterea de a glumi pe tema asta și spune că în ciuda handicapului de dată recentă, chiar și așa, tot nu se teme pentru viața sa la vreun cutremur: „Chiar dacă nu mai pot alerga, ca eventual să mă pun la adăpost, tot nu cred în varianta cutremurului fatal mie!”.

Adaugă însă că nu se lasă învins cu una, cu două și că, chiar în această vară va merge la băi, la Eforie, pentru a-și trata cât mai bine posibil picioarele obosite.

Una peste alta și în ciuda verilor caniculare din ultima perioadă de timp, convingerea personală a lui Gheorghe Mărmureanu pe tema proximei întâlniri cu „marele cutremur” nu s-a schimbat deloc.

„Marele cutremur din România, unul asemănător celui din 1802, care foarte probabil s-a situat undeva în jurul valorii de 7,8 grade pe Scara Richter, poate chiar 8, nu se va produce mai devreme de orizontul anilor 2040 – 2041. Suficient de mult timp pentru mine ca să ies din scenă! Puteți dormi liniștiți. Și mai trebuie spus că verile caniculare nu influențează cu nimic soarta cutremurelor vrâncene, unele care sunt de mare adâncime”, conchide specialistul cu cel mai mare renume în materie de la noi.

