Marele pericol de pe străzile din România. Semnal de alarmă tras de Titi Aur

Traficul rutier din România este o adevărată provocare pentru toți șoferii. Lipsa autostrăzilor și a unei infrastructuri moderne fac de multe roi șofatul un adevărat chin. În plus, nepriceperea, neatenția și teribilismul anumitor conducători auto fac și mai anevoios traficul pe șoselele din țara noastră. Fostul mare campion de raliuri Titi Aur a vorbit recent despre pericolele ce se întâlnesc la tot pasul pe drumurile din România.

Din păcate, numărul accidentelor rutiere produse pe șoselele din România este foarte mare. Infrastructura precară, numărul mic de autostrăzi, dar și excesul de zel al unora stau la baza acestei reale probleme din țara noastră. Pe marginea acestui subiect a vorbit recent și fostul mare campion de raliuri, Titi Aur.

(NU RATA: Amendă de 4.000 de lei pentru șoferi, dacă nu au acest semn pe parbriz. Schimbare importantă în legislația rutieră)

Titi Aur trage semnalul de alarmă. Care este cel mai mare pericol de pe șoselele din România

Titi Aur este expert în conducere preventivă, el având și o școală de pilotaj renumită. În ciuda faptului că are o vastă experiență în șofat, fostul campion de raliuri este efectiv îngrozit de anumiți șoferi care circulă pe drumurile din țara noastră. Aur i-a nominalizat pe cei ce dețin mașini scumpe și foarte puternice și care conduc extrem de agresiv. În plus, fostul campion a subliniat că este aproape imposibil să circuli pe autostradă în țara noastră cu viteza legală, de 130 km/h. Situația asta se datorează atât celor care merg sub limita de viteză legală, dar și a celor care gonesc cu viteze foarte mari. Pe aceștia din urmă, Titi Aur îi incriminează cel mai mult, considerându-i de-a dreptul „nebuni”.

„Pentru mine e un stres maxim să circul pe autostradă. Pentru că pe banda unu circulă vehicule mai lent decât ar trebui să circule. Și am fost în weekend când nu erau camioane, doar autoturisme. Multe mașini merg mult mai încet decât ar trebui în mod firesc să circuli pe autostradă. Adică merg cu 90 km/h. Eu vreau să merg pe autostradă cu aproximativ 130 km/h. Dar este imposibil.

Pentru că pe banda unu circulă mașinile lente, iar pe banda doi sunt „nebunii” care vor să meargă cu viteză foarte mare. Și sunt agresivi, vin în spate, fac cu farurile. Ei sunt incomodați de mine care merg cu 130 km/h pe banda doi, pentru că pe banda unu aș fi nevoit să merg cu 90 km/h.

Când e coloană de mașini pe banda unu, cei agresivi vin în viteză, vor să frânez, să reduc viteza la 90 km/h și să mă dau să treacă ei cu 190 km/h. Și atunci fac un slalom pe autostradă. (…) Evit să mă cert dar sunt șoferi care conduc agresiv, vin cu viteză în bara mea. Când mă uit în oglindă văd doar mașini scumpe, cu xenoane, nu mașini de amărâți. Ci de oameni parveniți. O spun cu toată răspunderea, sunt niște parveniți. Pentru că un om civilizat care a făcut bani și are o mașină bună nu se comportă așa. Ei sunt cei care nu înțeleg că soarta le-a oferit o mașină scumpă, dar nu e șoseaua lor.”, a declarat Titi Aur pentru DC News.

(VEZI ȘI: Greșeala care te poate lăsa fără 725 de lei și fără permisul de conducere. Mulți șoferi români o fac, fără să vrea)