Titi Aur și-a văzut moartea cu ochii în timp ce se lupta cu temutul COVID-19: “Am intrat toți în panică. Psihologic, e mai bine în salon decât la ATI”

Proaspăt ieșit din spital, după ce, infectat cu temutul COVID-19, a avut nevoie de oxigen ca să respire și a fost în pragul internării la ATI, Titi Aur a venit, în premieră, în platoul emisiunii “Exclusiv VIP” de la Prima TV. El a făcut mărturisiri impresionante despre lupta cu virusul și despre cât de aproape a fost de un final tragic.

Titi Aur și-a văzut moartea cu ochii în timp ce se lupta cu temutul COVID-19

“Sâmbătă dimineața, la spital, în drum spre toaletă, mi s-a oprit aerul. Am zis că e atac de panică, dar când mi-a arătat aparatul de la mână 62% saturație era clar că se termină motorina. Virusul a atacat și a dus la 40% saturația, era o gelatină în plămâni, pe o scară de la 1 la 10 era la 9 ca și gravitate, ceea ce însemna că ambii plămîni nu mai funcționează decât la jumătate. Senzația a fost groaznică, când ți se termină combustibilul la mașină zici că e pana prostului și te enervezi, când se termină aerul te panichezi. Am venit repede la peretele cu furtun, aveam 2 surse acolo, una de 10-12 am dat-o la maxim, plus masca de plastic și nu îmi ajungea aerul”, i-a povestit Titi Aur lui Cristi Brancu experiența traumatizantă din spital.

Internat la Bârlad și tratat în condiții exemplare, Titi Aur a spus că a văzut moartea cu ochii.

“Am fost în pragul de a ajunge la ATI și am negociat cu medicul, i-am zis: «Mai lasă-mă aici că psihologic e mai bine în salon decât la ATI». 6 zile am stat cu masca permanent iar dusul la toaletă era sport extrem. Mergeam cu tubul de oxigen după mine și, deși era totul foarte îngrijit, cădeau pereții pe mine, că nu aveam geam afară și apărea senzația de claustrofobie. 6 zile nu am avut niciun semn pozitiv. Și am intrat toți în panică. În a 8 a zi cu masca a apărut primul semn pozitiv, am reușit să respir fără mască. Mi s-a părut că m-am născut a două oară”, a mai spus marele sportiv.

Însă dificultățile nu s-au oprit la ieșirea din spital. Titi Aur este conștient că va avea nevoie de timp ca să își revină.

“Au fost 12 zile de mască, de stres și de panică și nu știam, scap sau nu scap de datorii. Acum a rămas plămânul afectat, am capacitate de 60% de oxigenare, continui cu tratament cu cortizon. Am cîteva luni de zile de recuperare”, a mai declarat Titi Aur în direct la Exclusiv VIP”, emisiune care rulează la Prima TV.

Sursa foto: Facebook / Titi Aur & captură video Prima TV