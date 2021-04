Titi Aur, internat în spital cu Covid: „Nu mă simt bine, nu pot respira”

Fostul mare campion de raliu traversează o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății. Titi Aur a contractat virusul SARS-CoV-2 și se află internat în spital. Starea lui de sănătate nu este deloc una bună, plămânii îi sunt afectați în proporție de 30% și este dependent de oxigen.

Medicii de la Spitalul din Bârlad fac tot ce le stă în putere pentru a-l pune pe picioare pe marele campion. De câteva zile bune, Titi Aur se află internat în spital, iar starea lui este una destul de gravă. Stări febrile, tuse, dureri musculare, dar și insuficiență respiratorie sunt simptomele cu care se confruntă Titi Aur.

Inițial, fostul campion de raliu a primit îngrijiri medicale la domiciliu, asta pentru că plămânii lui funcționau la capacitate maximă. Din păcate, starea lui de sănătate s-a agravat și a fost nevoit să se interneze în spital pentru a beneficia de atenția medicilor.

„Nu mă simt foarte bine, nu pot respira fără mască, și acum am oxigen la nas, niște tubulețe. Mă apucă tusea dacă vorbesc prea mult. La computerul tomograf s-a văzut că ambii plămâni sunt afectați în proporție de 30%, ceea ce înseamnă deja grav.

85% dintre pacienții COVID nu au plămânii afectați și pot fi tratați acasă, bineînțeles, tot sub supravegherea medicului. Eu fac parte din cei 15% de ghinioniști, cu plămânii afectați, ceea ce înseamnă internare obligatorie, tratament intensiv și urmărite toate analizele. Este foarte multă grijă și implicare din partea personalului medical”, a povestit Titi Aur, potrivti Digi24.ro

Pilotul de raliu susține că de la debutul pandemiei a făcut tot ce a putut pentru a se proteja. Face parte dintre persoanele care cred în existența virusului și a încercat să se protejeze întotdeauna.

„Știam despre COVID-19, nu fac parte din cei care spun că nu există, am purtat mască mereu, chiar îmi spuneau colegii că nu mi-au văzut fața de un an de zile. Am umblat cu mască, am încercat să mă protejez”, a mai adăugat Titi Aur

