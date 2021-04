Titi Aur a câștigat lupta cu virusul SARS-CoV-2! Pilotul a fost externat. „M-am născut a doua oară”

După o lungă luptă și multe zile de spitalizare, Titi Aur a reușit să învingă virusul SARS-CoV-2. Pilotul a fost externat, a ajuns acasă, iar acum îl așteaptă o recuperare lungă.

În data de 3 aprilie, Titi Aur a fost internat la Spitalul de Urgență „Elena Beldiman”. Acesta a ajuns în fața medicilor într-o stare destul de gravă cu 30% din plămâni afectați. Ulterior boala s-a agravat, iar plămânii acestuia au fost afectați în proporție de 45%.

Din fericire, bărbatul nu a avut comorbidități, fapt ce a permis un tratament agresiv, iar în cele din urmă virusul a cedat. Titi Aur se simte mult mai bine acum și a transmis un mesaj imediat după externare. (CITEȘTE ȘI: TITI AUR, INTERNAT ÎN SPITAL CU COVID: „NU MĂ SIMT BINE, NU POT RESPIRA”)

„M-am născut a doua oară! Norocul meu a fost că nu am avut alte comorbidități, medicii putând să-mi administreze medicamente puternice, care au dereglat organismul, dar acesta fiind sănătos a rezistat! Nu am cuvinte să mulțumesc medicilor de la Bârlad”, a spus Titi Aur, după ce a fost externat din spital.

Titi Aur, mesaj de pe patul de spital

Încă de când se afla pe patul de spital Titi Aur a ținut să transmită un mesaj public. Acesta și-a dorit să împărtășească lucrurile prin care a trecut și să deschidă ochii tuturor celor care încă mai cred că existența virusului este o minciună.

„În această perioadă, am primit mesaje de încurajare și suport de la foarte multe persoane și doresc să le mulțumesc tuturor. Am ales să rămân la spitalul din Bârlad pentru că am încredere foarte mare în echipa de aici. Acum mă simt puțin mai bine, însă depind în continuare de peretele cu furtunul de oxigen și sper să părăsesc curând spitalul, bineînțeles după refacerea analizelor.

Nu sunt omul care își pune viața personală pe facebook sau în comunicări frecvente, dar experiența COVID mă face să vă transmit ceea că am simțit. După șase zile cu masca de oxigen la două surse cu peste 20 litri/min, timp în care m-am simțit strâns de gâ și cu senzații dese de atac de panică, am reușit să respir 20 de minute fără mască. M-am născut a două oară!!!!

Din păcate, mai există și minți zăpăcite care susțin că e fake. Dacă nu ar fi fost și astfel de comentarii, ar fi însemnat că am ajuns în RAI. Încercați să vă feriți de acest virus pentru că el chiar există și ATENȚIE, cei care susțineți public contrariul și tratamentul făcut acasă după ureche, puteți deveni autorii morali ai unor tragedii la care se expun cei care cred în voi! Cereți ajutor de specialitate fără nicio ezitare. Vă doresc tuturor multă Sănătate!!!”, a scris Titi Aur.