Margareta Pâslaru, o carieră cât o viață. Cine a îndemnat-o, de fapt, să cânte muzică folclorică

Margareta Pâslaru are 79 de ani, iar de când a urcat prima oară pe scenă au trecut 64. Cu toate acestea, nu mulți știu că de-a lungul carierei sale, aceasta a cântat chiar și muzică populară. Interpreta nu a avut un start întâmplător, ci a fost îndemnată de una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste de la noi.

Maria Tănase a îndrumat-o pe Margareta Pâslaru să cânte muzică populară

Maria Tănase este cea care a îndemnat-o pe cântăreață să abordeze stilul folcloric, căci a simțit în glasul ei calitățile necesare pentru acest gen muzical. De atunci, Margareta Pâslaru a cântat muzică populară în toate turneele la care a participat, atât în România, cât și peste hotare.

Aceasta are un repertoriu demn de invidiat, iar șlagărele lansate de ea sunt cântate chiar și acum, deși puțini dintre cei care au ascultat-o știu că artista a cântat cu un succes la fel de mare și muzică populară.

Fără îndoială, Margareta Pâslaru se numără printre marii artiști pe care i-a avut țara noastră înainte de ani 1990 și chiar și acum la 64 de ani de la debut, artista este la fel de apreciată de public. Cântăreață, compozitoare și actriță, Margareta Pâslaru are un CV impresionant și deține recorduri de neegalat.

Margareta Pâslaru are o carieră impresionantă în spate

Ea este artista pentru care 65 de compozitori au scris muzică și care a înregistrat 788 de piese la Radio, Tv, pe discuri și a realizat inclusiv compoziții proprii. A bucurat oamenii cu piesele de teatru, filmele și scenetele sale, iar multe generații au rămas marcate de talentul ei.

După cum spuneam, puțini știu că în repertoriul ei Margareta Pâslaru are și muzică folclorică, dar și mai puțini știu faptul că a fost încurajată de ilustra Maria Tănase să facă acest lucru. Actrița a povestit exact cum s-a întâmplat totul și a mărturisit că după aceea a avut un succes formidabil.

„În cadrul repetițiilor cu piesa «Opera de trei parale», unde eu cântam melodiile în stil Brechtian, așa cum mă îndruma regizorul Liviu Ciulei, am avut ocazia s-o întâlnesc pe Maria Tanase, si ea distribuita în piesă. Într-o zi, mi-a spus în felul ei unic: ”Ascultă, fă …tu trebuie să cânți muzică populară. Ascultă-mă pe mine, că-s vulpe bătrână…” Și am început să cânt.

N-a existat apoi turneu, mai ales în străinătate, în care să nu cânt folclor. Pentru mine este o datorie de onoare să reprezint țara prin tot ce este mai valoros, mai original, izvorul și esența muzicii românești, folclorul nostru”, a dezvăluit Margareta Pâslaru într-un interviu pentru Glasul Maramureșului.