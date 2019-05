Margherita a ieșit din casă fără sutien, iar noi avem imaginile necenzurate!

Margherita de la Clejani a întors capetele pe stradă, într-o prea călduroasă zi de primăvară! Și a avut ce arăta, din moment ce bustul său siliconat nu s-a sprijinit în sutien. (Cel mai bine platit job din București) Îmbrăcată de vară, cu un maiou subțirel, o fustiță jucăușă și niște papucei lejeri, fiica lui Ioniță și a Vioricăi a coborât din autoturism și s-a dus direct către locuința unei prietene. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe frumoasa artistă chiar la țanc și vă prezintă, în exclusivitate, imaginile necenzurate.

Margherita de la Clejani este, deja, celebră, aparițiile sale la diverse evenimente fiind, în ultima perioadă, din ce în ce mai comentate. Semn că se bucură de o mare apreciere. Profesional. Apoi, vine și partea cealaltă, că doar e o tânără frumoasă, pe care multe priviri o țintesc. Așa cum s-a întâmplat și în urmă cu trei zile, când Margherita a avut o apariție de senzație chiar pe stradă. (CITEȘTE ȘI: MARGHERITA DE LA CLEJANI, SCHIMBARE DE LOOK RADICALĂ. CUM ARATĂ BLONDĂ)

Frumoasa brunetă și-a fixat itinerariul, o întâlnire rapidă cu o prietenă. În scurt timp, a ajuns la destinație, la bordul mașinii sale de un roșu aprins. A parcat, apoi a luat la pas drumul până la locuința amicei. Aici s-a jucat totul! Bustul siliconat a ieșit rapid în evidență. Chiar de când vedeta a coborât din mașină. Bluzița subțire s-a lipit de piele, iar imaginea a fost savurată, probabil, de norocoșii aflați în zonă. (Avantajele oferite de un studio de videochat) Margherita a mers câteva zeci de metri până când a ajuns la locuința prietenei. A tastat codul, i s-a deschis, apoi a apărut, după un sfert de oră, cu o plăsuță în mână. A ajuns la mașină, a băgat cheile în contact și dusă a fost.

Și-a pus silicoane acum șapte ani

Margherita de la Clejani și-a împlinit visul, în urmă cu șapte ani: și-a mărit sânii și a renunțat, astfel, la diversele trucuri pentru a avea un piept ”impozant”. Margherita și-a ars sutienele chiar înainte să meargă la clinica unde și-a făcut intervenția. „Vreau să le ard, să mă simt mai bine. Gata cu trucurile, gata cu ciorapii băgați în sutiene, gata cu bureții și tot felul de camuflaje. M-am săturat de toate astea. Nu o să mai port deloc sutiene, nici cu burete, nici fără burete. Indiferent în ce costumație mă veți vedea, eu nu voi mai purta sutien”, declara încă de la acea dată Margherita. (VEZI AICI: MARGHERITA DE LA CLEJANI, CRIZĂ DE NERVI ÎN DIRECT)

A participat la Asia Express

Margherita de la Clejani a participat la reality-show-ul Asia Express, acolo unde s-a confruntat cu unele probleme medicale. A ajuns chiar la spital, în Sri Lanka, acuzând dureri de cap. „M-am trezit din somn și îmi era foarte frig, aveam frisoane, tremuram… am transpirat excesiv, am udat cearceaful… Mi s-a pus negru în fața ochilor, simțeam niște dureri puternice în cap, nu puteam să mai stau în picioare. Sunt un om foarte sensibil și reacționez mereu când sunt scoasă din zona mea de confort. Sper să-mi revin din toată această stare de rău, să tratez cauza și să reîncep cu forțe noi, așa cum mi-am dorit de când am reintrat în concurs”, a spus Margherita din Clejani. (CITEȘTE ȘI: MARGHERITA DE LA CLEJANI ȘI-A ȘOCAT PĂRINȚII CÂND A INTRAT PE UȘĂ)

Margherita, carieră înfloritoare

Margherita de la Clejani se descurcă, deja, fără ajutorul celebrilor ei părinți, Viorica și Ioniță. Taraful de la Clejani, din care și ea face parte, are un tarif de 5.000 de euro pe eveniment. Mai nou, Margherita se duce și singură la concerte și cere o sumă frumușică pentru prestația sa. Astfel, artista percepe 2.500 de euro pe eveniment. „A venit timpul să mă dezvolt ca artist şi să-mi urmez propria carieră. Am ales să merg pe acest drum pentru că îmi plac reacţiile oamenilor când cânt, îmi place să le aduc bucurie şi zâmbetul pe buze cu muzica populară şi balcanică autentică. În plus, cred că e de datoria mea să duc mai departe tradiţia familiei mele”, a mărturisit Margherita de la Clejani.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)