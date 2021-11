Margherita de la Clejani a fost condamnată după ce a fost prinsă sub influenţa substanţelor interzise la volan. Autorităţile au decis să îi suspende dreptul de a conduce un an, plus o amendă de 16.000 de lei. Mai mult, dacă sancţiunea nu va fi achitată, artista riscă să fie reţinută 200 de zile la Penitenciarul de Femei Târgșor.

Anul trecut, în luna mai, fiica Clejanilor a produs un accident în timp ce se deplasa pe bulevardul Gheorghe Șincai dinspre bulevardul Dimitrie Cantemir. Vedeta a pierdut controlul colanului și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat regulamentar pe prima bandă de circulație.

De îndată ce oamenii legii au ajuns la fața locului, tânăra a fost testată cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ, însă nu și cel al testului cu aparatul DrugTest. Ulterior, Marga a fost condusă la INML, unde s-au recoltat probe biologice, care au confirmat prezența în organism a unor substanțe interzise.

Decizia autorităţilor

Magistrații de la Judecătoria Sectorului 4 au decis, în urmă cu două zile, să o țină departe de volan pe Margherita, iar pentru că este la prima condamnare, fiica Clejanilor a primit o amendă penală de 16.000 de lei. Dacă sancţiunea nu va fi achitată, se va transforma în 200 de zile de pușcărie.

„Condamnă pe inculpata MANOLE Myriam-Margareta la pedeapsa amenzii în cuantum de 16.000 lei, calculată prin înmulţirea unui număr de 200 zile-amendă, cu suma de 80 lei corespunzătoare unei zile-amendă, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe (fapta din 23.05.2020).

Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce vehicule pentru care este necesar permis de conducere pe o perioadă de 1 an de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Dispune obligarea inculpatei la plata sumei de 2.675,65 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 2.375,65 lei aferentă urmăririi penale, suma de 100 lei aferentă fazei de cameră preliminare și suma de 200 lei aferentă fazei de judecată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatei şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.11.2021”, a fost decizia instanței.

Sursă foto: Instagram