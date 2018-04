Margherita de la Clejani și-a surprins fanii înainte de Paște cu un nou look. Vedeta a renunțat la brunet și a intrat în rândul blondelor, însă nu definitiv, ea folosind o perucă. Indecisă cum îi stă mai bine, a cerut părerea fanilor dacă să rămână brunetă sau să se vopsească blond.

“Blonda sau bruna?”, a scris Margherita la fotografia postată.

Fanii și-au oferit ajutorul și au început să ofere păreri, majoritatea dintre care sunt… în favoarea părului brunet. “Bruneta … parca arati ca o papusa/ Si blondaa si brunetaa esti superba, pup/ Nu conteaza Marga! Iti sta super si asa … bruneta, arati ca o papusica/ Iti sta mai bine BLONDĂ!”, sunt doar câteva mesaje transmise de prietenii virtuali.

Margherita vrea un băiat care să o respecte

Chiar dacă mama ei a afirmat contrariul, Margherita n-a admis că are o relație. „Anul acesta nu m-am gândit la nimic material. Am tot ceea ce îmi trebuie. Îmi doresc linişte şi odihnă. Nu, nu am iubit, chiar dacă mama spune invers. Vreau lângă mine un băiat care să mă respecte şi să fie inteligent”, a spus Margherita de la Clejani.