Maria Cârneci, despre cele mai de preț averi: ”Am pahare de cristal cât să fac o nuntă”

Are o carieră de peste 30 de ani și este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi! Vorbim, bineînțeles, despre Maria Cârneci. Artista și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai de preț averi ale sale.

Maria Cârneci are casa plină de cristale. Piesele ei preferate reprezintă servicii de băuturi, fructiere, carafe, lustre și pahare de cristal pe care le-a cumpărat din toate țările în care a călătorit de-a lungul timpului. Iar pe lângă ele, Maria Cârneci se laudă și cu o colecție impresionantă de ii pe care le îngrijește și le păstrează ca pe ochii din cap.

Garderoba solistei conţine câteva sute de costume populare, adunate din toate colţurile ţării. Una dintre piesele de rezistenţă cu care Maria Cârneci se mândreşte este o ie de marchizet cusută la două puncte, dar colecţia ei de costume conţine şi multe piese unicat.

„Am multe cristale. Îmi plac mult cele albe. Le-am luat de prin toate țările în care am fost. Am pahare de cristal cât să fac o nuntă. Am multe ii. Le țin pe unde pot, dar să nu se deterioreze. Le spăl de mână, le usuc și le calc cu grijă. Țin la ele ca la ochii din cap. Le-am cumpărat de la diferite femei care nu aveau în familie artiști. La noi lumea se gătea la baluri.” , a spus Maria Cârneci, la „Acces Direct”.

Maria Cârneci, despre persoana care i-a descoperit talentul

Maria Cârneci arată excepțional la cei 65 de ani pe care îi are! Probabil că efervescența și gândirea ei pozitivă sunt secretul tinereții fără bătrânețe. Cântăreața, născută în Perșinari, Dâmbovița, este una dintre cântărețele de muzică populară longevive în această idustrie. Iar cea care i-a descoperit talentul a fost chiar diriginta ei.

„Întotdeauna am fost extrovertită și deschisă la glume. Lumea începuse să știe că fata lui Dafina și a lui Lazăr a început să cânte. În clasa a 9-a la liceu, în Câmpulung Muscel, mi-a zis diriginta mea că se face preselecție. Diriginta mea mi-a făcut surpriza vieții și m-a dus împreună la preselecție. Îmi aduc aminte că mi-am pus părul pe moațe. Am luat și toată lumea a fost mândră. Primul meu disc a apărut când aveam vreo 20 de ani, în 1979. Pentru mine banii sunt doar niște hârtii de care doar ne folosim, mai presus de bani sunt faptele și urmele pe care le lași pe lumea asta. Părinții mei nu s-au măscărit niciodată și au trăit fericiți timp de 50 de ani, până a murit mama. Am fost cuminte și așezată. Acum sunt cu același bărbat cu care am intrat în biserică acum peste 30 de ani.”, a mai spus Maria Cârneci, la „Acces Direct”.