Maria Constantin are planuri mari de viitor. Cântăreața urmează să se căsătorească

Maria Constantin trăiește o frumoasă poveste de iubire de mai bine de doi ani. Cântăreața a mărturisit recent că are planuri de nuntă și este convinsă că nu va mai divorța vreodată.

Artista s-a făcut în urma relației amoroase cu omul de afaceri Marcel Toader. Maria Constantin și fostul jucător de rugby au fost căsătoriți timp de trei ani, iar mariajul lor a fost unul destul de controversat.

La momentul actual, cântăreața de muzică populară are 34 de ani și formează un cuplu cu Robert Stoica de doi ani. Vedeta are planuri de nuntă și își dorește să fie alături de el pentru totdeauna.

Când va avea loc nunta Mariei Constantin?

În cadrul unui interviu, Maria Constantin a spus că ar fi vrut să facă nunta anul acesta, dar nu poate, deoarece fratele ei este înainte și va fi o aglomerație prea mare.

”Ne gândisem să facem nunta anul acesta, dar nu se poate, pentru că face fratele meu nunta. Erau prea multe nunți, era aglomerație mare. Plus că trebuie să vină toți artiștii, așa că vom face joia, nu sâmbăta sau duminica. O vom face la anul, la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii septembrie”, a spus Maria Constantin, în cadrul interviului.

Maria Constantin: ”Rochia de mireasă este stabilită”

Cântăreața a specificat faptul că rochia de mireasă a fost deja aleasă, iar cel care se ocupă de articolul vestimentar este chiar unul dintre prietenii ei.

”Rochia de mireasă este stabilită. Am modelul. Se ocupă prietenul meu Florin Burescu. Va fi o rochie frumoasă, simplă, super drăguță, mai mult nu vă spun. Eu am fost mireasă deja de două ori, am avut toate modelele de rochii, și sirenă, și prințesă. E pregătit tot, nunta va fi în București, la un restaurant select. Vor veni și vor cânta toți colegii mei”, a mai declarat Maria Constantin, pentru Click.

