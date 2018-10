Maria Constantin, dezvăluire surprinzătoare: ”M-am străduit și am tras foarte mult de aceste două căsnicii!”

Maria Constantin nu a avut, până acum, noroc în dragoste. A trecut prin două căsnicii, care s-au terminat cu scandal. Interpreta de muzică populară a fost măritată cu Ciprian Tapotă și Marcel Toader. Nu s-a despărțit de niciun bărbat în liniște.

Interpreta de muzică populară susține, însă, că a făcut tot posibilul să-și salveze căsniciile. Din păcate pentru ea nu a reușit.

”Eu cred că m-am străduit și am tras foarte mult de aceste două căsnicii. Nu regret nimic, cred că pentru fiecare om este un destin. Se spune că Dumnezeu îi dă omului cât poate să ducă. Iar eu am dus mult. Cred că eu personal am greșit dăruind foarte mult. Sunt foarte implicată în momentul în care eu iubesc”, a spus Maria Constantin.

Maria Constantin: “Morții cu morții, viii cu viii!”

Maria Constantin și Marcel Toader s-au despărțit cu scandal, iar în clipa de față nu-și mai vorbesc. Nici măcar nu se salută atunci când se întâlnesc. Cei doi s-au intersectat, în urmă cu ceva timp, la un post de televiziune, însă s-au comportat ca și cum nu s-ar cunoaște.

“E un subiect destul de… tardiv, trecut. Morţii cu morţii, viii cu viii. Eu sunt un om cu educaţie şi ştiu să salut, însă sunt anumite lucruri care s-au spus despre mine şi neadevărate. Pentru mine cea mai importantă este familia”, a spus Maria Constantin.

Marcel Toader şi Maria Constantin se căsătoreau în toamna anului 2015, după mai bine de doi ani de relaţie. Ei au avut parte de o nuntă ca în poveşti, petrecerea fiind organizată la Clubul Diplomaţilor. Naşii de cununie ai lui Marcel Toader şi Maria Constantin au fost Silviu Prigoană şi actuala sa soţie, Mihaela. Silviu Prigoană le-a îndeplinit dorinţa finilor de a fi îmbrăcat în costum popular la nunta lor.