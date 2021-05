Maria Constantin le răspunde răutăcioșilor, după ce s-a aflat că a fost vânzătoare la tarabă. Artistei nu îi este rușine cu trecutul ei.

Zilele trecute, Maria Constantin a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie în care apare alături de iubitul ei. În timp ce unii dintre fani au înroșit butonul de like și i-au complimentat, alții au fost răutăcioși. Unul dintre cârcotași a făcut public faptul că artista vindea dulciuri la tarabă pe vremuri și că nu ar fi o femeie potrivită pentru Robert Stoica. (CITEȘTE ȘI: MARIA CONSTANTIN SE MĂRITĂ CU UN BĂRBAT „ÎNSURAT”?!)

„Cum te-ai pricopsit frate cu asta care vindea turtă dulce la tarabă, în Constituției?!”, a fost comentariul unui internaut. Maria Constantin n-a stat cu mâinile-n sân și a reacționat. Artistei nu îi este rușine cu trecutul ei și a mărturisit că este mândră de faptul că muncește de când era copilă pentru a-și câștiga existența.

”Și ce?! E o rușine să muncești? Nu contează. Da, frate, mie îmi place să vând turtă dulce. Vând orice. E important să vând și șă nu stau să cer bani de la altcineva și că mi-am câștigat singură existența. Nu contează că am vândut la tarabă, că am cântat, nu contează ce am făcut, dar mi-am câștigat singură existența și nu am cerut nimănui. Nu îmi e rușine să muncesc. Și mâine pot să mă duc la Constituției și să-mi pun o tarabă acolo. Pot să dau și cu mătura și cu sapa.

Nu am căutat să-mi găsesc pe cineva și să aștept să-mi dea 100 de milioane ca să-mi cumpăr nu știu ce. Mie îmi place să muncesc și să-mi câștig banii cinstit. Din mesajele astea, majoritatea oamenilor sunt niște oameni frustrați care n-au ce face. Decât să-mi scrie mie mesaje, mai bine s-ar duce să-și găsească un job, să muncească, ceea ce fac și eu. (…) Sunt chiar mare șmecheră pentru că am vândut turtă dulce la târgul de Crăciun din Constituției, pentru că acolo nu intră oricine să vândă turtă dulce”, a spus Maria Constantin la Antena Stars.

Maria Constantin și Robert Stoica locuiesc împreună

Maria Constantin și Robert Stoica locuiesc împreună, iar relația lor merge ca pe roate. Artista și-a găsit, în sfârșit, liniștea în brațele tânărului om de afaceri după două căsnicii eșuate și câteva relații pasagere.

Iar, acum se gândește deja la măritiș și la copii. Semn că Maria Constantin și-ar fi găsit sufletul-pereche. Așa că… cine știe, poate cât de curând cântăreața va deveni din nou mămică.

“E mai frumos să aflați așa câte puțin. Sunt un om care vrea o familie și care își dorește mulți copii. Însă nu s-a îmbinat foarte bine cariera și familia, dar vom vedea ce o fi de acum încolo. Niciodată să nu spui niciodată. Nu m-a cerut nimeni deocamdată, vedem.

Lucrurile astea nu vreau să le discut, ci de câțiva ani vreau să rămână doar pentru mine, pentru că am înțeles că viața personală trebuie să fie păstrată. O să se afle puțin câte puțin totul. Nu vreau să o țin la distanță. Dar viața personală se desfășoară acasă, în intimitate. Cea profesională vreau să se vadă. Nu vreau să discut despre viața mea personală, pentru că nu am mai acceptat nici în emisiunile TV”, a declarat artista de muzică populară.