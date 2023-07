Maria din Ploieşti a luat 9.70 la Logică, la BAC, şi a făcut contestaţie! De necrezut cu ce notă s-a ales după

Sute de mii de elevi au trecut prin mari emoţii la începutul verii, după ce au susţinut examenul de bacalaureat. Anul acesta, examenul a fost mult mai dificil pentru copii din cauza schimbărilor produse, dar şi a grevei profesorilor care s-a prelungit pe o perioadă mai lungă. Cu toate acestea, rata de promovare a fost de 78%, potrivit datelor furnizare de Ministerul Educației. Printre cei care au reuşit să treacă cu brio de examenul maturităţii se numără şi Aytana Maria Anghel. Tânăra a obţinut 9,70 la Logică, însă nu a fost mulţumită de rezultat, astfel a depus contestaţie. Iată ce s-a întâmplat apoi.

Aytana Maria Anghel, care a terminat la profilul filologie bilingv engleză, a obținut nota maximă la Limba Română și la Istorie. Însă la Logică, una dintre materiile ei preferate, a primit mai puțin decât se aștepta, scrie Observatorul de Prahova.

Sigură ca a făcut o lucrare perfectă, tânăra a depus contestație.

„Mi-a plăcut mult logica, fiind una dintre materiile la care știam cel mai bine. (…) Am făcut contestație deoarece consideram că lucrarea mea este de nota 10!”, a declarat Aytana pentru sursa citată.

După o nouă verificare a lucrării, absolventa Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești a obținut media 10 la Bacalaureat, după ce în prima fază luase 9,70 la Logică.

În continuare, tânăra a mărturisit că vrea să meargă la o facultate în Anglia pentru a studia Dreptul. Mai exact, dreptul comercial, tatăl ei fiind antreprenor. Tânăra a fost deja acceptată la Durham University, în baza unui examen pe care l-a susținut la începutul lunii septembrie.

„De la mama am pasiunea pentru engleză. M-a învățat engleză de mică. Am crescut cu engleza. De la tata, care este antreprenor, am simțul afacerilor”, a mai spus Aytana.

Note de 10 la Bacalaureat 2023. Rezultatele de după contestații

Potrivit datelor transmise de către Ministerul Educației, în sesiunea iunie-iulie 2023, au fost depuse 54.632 de contestații, dintre care 26.184 de contestații la proba E)a), 488 de contestații la proba E)b), 13.385 de contestații la proba E)c) și 14.575 de contestații la proba E)d). După evaluarea lucrărilor contestate, au fost modificate notele pentru 51.646 de lucrări.

După contestații, 94.004 candidați au promovat, cu 2.758 de candidați mai mult, comparativ cu rezultatele inițiale (91.246 de candidați). Rata cumulată de promovare este 75% (75,2% – prima sesiune a anului trecut, respectiv 69,8% – rată de succes în anul 2021).

Pentru promoția curentă, rata de reușită este 80,5%, în creștere ușoară față de anul. Pentru promoțiile anterioare, procentul este în ușoară scădere (31,6%), comparativ cu anul trecut (32,1%), dar superior celui din anul 2021 (30,2%).