Maria Ghinea a reușit să-și ierte călăul. Cum a trecut peste faptul că fostul soț a împușcat-o în cap: ”A vrut să ardă casa”

Viața a dar de multe ori cu ea de pământ, a învățat să fie atentă la oamenii de lângă pe care îi ține aproape, însă nu va uita niciodată ziua în care fostul soț a încercat să-i ia viața. În ceasul al doisprezecelea, Maria Chinea a mărturisit că și-a iertat fostul soț și că îi dorește tot binele din lume.

Au trecut ani buni de la cumplita nenorocire, iar Maria Chinea are acum puterea să vorbească deschis despre relația pe care a avut-o cu bărbatul care a încercat să-i curme viața. Interpreta de muzică populară a fost împușcată în cap de fostul soț, tragedie care i-a schimbat viața la 180 de grade.

Citește și: GESTUL FĂCUT DE DOI CUNOSCUȚI INTERPREȚI DE MUZICĂ POPULARĂ A STÂRNIT REVOLTĂ PE INTERNET. „NU POT SĂ CRED CĂ EXISTĂ ATÂTA NESIMȚIRE”

Maria Chinea l-a iertat pe cel care a vrut să-i curme viața

Artista a mărturisit că a găsit puterea să-și ierte călăul – chiar dacă nu și-a cerut nici până în ziua de azi iertare, însă recunoaște că nu va uita niciodată prin ce a trecut. Între Maria Ghinea și fostul soț era o diferență de vârstă de 20 de ani, însă a acceptat orice compromis datorită faptului că bărbatul se atașase de copilul ei – din prima căsătorie. Era o fire posesivă, geloasă, copiii ei fiind martori în permanență la ieșirile nervoase ale bărbatului.

„Pe cel de-al doilea soț l-am acceptat pentru că mi-a iubit copilul. Între mine și fostul soț era o diferență de 20 de ani. Îl iubeam tare mult și mă sacrificam pentru el. Avea un comportament care îmi demonstra că el nu vrea să rămână, el vrea să plece, era foarte posesiv. În momentul în care a venit atât de agresiv, știam că a venit cu o armă, pentru că o găsisem în bagajul lui”, a spus Maria Ghinea.

Deși a simțit tot timpul că urmează să i se întâmple ceva rău, Maria Ghinea nu s-a gândit niciodată că va fi împușcată în cap. A crezut că va rămâne cu sechele, că va ajunge o legumă, însă nu a încetat să spere la o minune. Și a avut noroc. După ieșirea din spital a urmat o perioadă grea de recuperare. Timp de 3 luni nu a mers, nu a vorbit, însă a știut tot timpul că va reuși să-și recapete vocea și să urce din nou pe scenă.

Recent, artista de muzică populară a mărturisit că acum este liniștită, se roagă pentru binele fostului soț și este împăcată cu gândul că fostul partener și-a refăcut viața și s-a recăsătorit.

”Viața a dat cu mine de pământ, am învățat să fiu atentă. Pe celălalt băiat l-am născut de dragul lui. Eu simțeam ceva, dar s-a comportat ca și cu își punea un plan la cale. Finalul acelei zile a fost intervenția de la spitalul Floreasca. Am crezut sigur că mă va împușca în cap. Mă amenința mereu, a vrut să ardă și casa. Eu am vrut să îi las casa și să îmi iau doar copiii și costumele populare. Nici lucrul ăsta nu îl mulțumea. Atunci mi-am dat seama că el are un alt gând, pe care aproape l-a dus la bun sfârșit. Copiii mei erau martori în permanență la tot ce se întâmplă. El s-a recăsătorit acum, nu m-a mai căutat. Îi doresc să fie fericit și liniștit, că are o vârstă. Nu mi-a cerut niciodată iertare.”, a mai spus Maria Ghinea, la WOWnews.