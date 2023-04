Gestul făcut de doi cunoscuți interpreți de muzică populară a stârnit revoltă pe internet. „Nu pot să cred că există atâta nesimțire”

La jumătatea lunii martie, Vasilică Ceterașu și Amalia Ursu și-au mărit familia. Cei doi artiști așteptau două fetițe, dar mare le-a fost surpriza când artista a născut doi băieți! Imediat după ce vedetele au anunțat ce nume au ales pentru gemeni, fanii de pe rețelele de socializare au început să critice aspru decizia cuplului.

Amalia Ursu și Vasilică Amalia au transmis, în urmă cu o lună, că familia lor s-a mărit În cadrul unei intervenții televizate, artista a povestit că a stat cinci zile în spital pentru a aduce pe lume doi băieței. Din moment ce cuplul știa că așteaptă gemene, nu gemeni, n-au ales nume de fete. Fiind necesară declararea lor imediată, au ales, de grabă, numele de Kevin Vasile și Thiago Ioan.

La câteva săptămâni de la venirea pe lume a băieților, intrenauții au început să critice decizia părinților, spunând:

„Kevin Vasile si Thiago Ioan… cum se potrivesc ciocolata și cârnatul! Nu le-a zis nimeni că sună nașpa?”, „Păcat că nu sunt nume demne de neamul nostru românesc. Se răscolesc în mormânt moșii și strămoșii voștri”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Reacția interpreților de muzică populară, după ce fanii le-au condamnat alegerea

Enervată la culme de criticile care le-au fost aduse în mediul online, Amalia Ursu a postat, pe rețelele de socializare, un mesaj pentru cei care îi judecă alegerile. Interpreta de muzică populară a mărturisit că a primit o mulțime de mesaje jignitoare la adresa familiei sale și, din această cauză, dorește să nu mai fie urmărită.

„Dragii mei prieteni, cei care ma urmăriți, vreau să vă rog din suflet să nu o mai faceți pentru că eu nu rezonez cu voi. Nu vă plac postările mele și în special nu va plac numele copiilor mei. Am primit sute de mesaje în care mă jigniți și ma faceți în fel și formă, de ce am ales numele Kevin Vasile si Thiago Ioan! Ei bine, le-am ales pentru că mie îmi plac, sunt copiii mei si doar eu am dreptul sa aleg, voi, nici într-un caz!

Scrieți că nu sunt nume din Maramureș, că nu duc neamul mai departe… dar, oare asta reprezintă o problemă pentru voi? Din această cauză, nu aveți somn noaptea? Nu vă e rușine să îmi lăsați astfel de mesaje? Eu una, nu aș putea! Chiar nu pot să cred că exista atâta nesimțire în lumea asta!”, extras din postarea făcută de interpreta de muzică populară.

