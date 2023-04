Maria Dragomiroiu, în doliu! Interpreta de muzică populară, îngenuncheată de durere: ”Era un om blând”

Maria Dragomiroiu este în doliu! Mătușa artistei a murit în urmă cu puțin timp. Tanti Nuți era destul prezentă în viața cântăreței de muzică populară și chiar o considera ca o a doua mamă.

Sunt clipe grele pentru îndrăgita interpretă de muzică populară. Maria Dragomiroiu a pierdut una dintre cele mai iubite ființe. Tanti Nuți era considerată ca o a doua mamă și a fost cea care a susținut-o la începutul carierei muzicale, încă de când era copil.

Clipe dureroase pentru Maria Dragomirou

Între cele două era o relație specială, relație ce s-a sfârșit brusc și mult prea dureros. Cântăreața a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, acolo unde și-a plâns mătușa.

„Dragi prieteni, pentru mine astăzi a fost o zi tristă. A plecat dintre noi mătușa mea dragă, tanti Nuți (sora cea mică a mamei mele), sufletul care m-a luat de la țară și m-a ajutat să pornesc pe drumul cântecului, m-a îmbrăcat, m-a încălțat, mi-a dat să mănânc și a fost pentru mine a doua mamă. Ani de zile m-am rugat bunului Dumnezeu să-i dea sănătate, pentru că era tare bolnavă. Așa am înțeles eu să-i mulțumesc mătușii mele, pentru tot ce a făcut pentru mine până astăzi, când am aflat această veste tristă că tanti Nuți nu mai este. Doamne, odihnește-o în pace și liniște! Amin!”, a scris artista pe Facebook.

Totodată, nu de puține ori artista a spus cât de mare este asemănarea între ea și mama ei. Tanti Nuți era considerată a doua mamă, mai ales după ce Maria Dragomiroiu și-a pierdut mama. În cadrul unei emisiuni TV, cântăreața a dezvăluit că datorită mătușii sale a ajuns în București și a reușit să ajungă una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară din România.

”Am avut o săptămână foarte proastă. Am dormit prost și am avut o stare de tristețe tot timpul, nu știam de ce sunt tristă. Dacă nu era mătușa mea, eu nu ajungeam la București, pentru că nu avea cine să mă ia de acolo de la țară. Eu am spus întotderauna că Dumnezeu a lucrat prin sufletul ei.”, a declarat Maria Dragomiroiu, la Antena Stars.