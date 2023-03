De ce a murit, de fapt, Tiberiu Ceia? Ce i-a cauzat decesul cântăreţului de muzică populară

Seara trecută, 29 martie, un nume mare de pe scena muzicii populare s-a stinsă din viață. Este vorba despre artistul Tiberiu Ceia. De ceva timp, acesta se confrunta cu unele probleme de sănătate, iar seara trecută corpul lui a cedat. Care a fost cauza decesului?

Cel care era considerat cel mai de seamă reprezentat al Bantului s-a stins din viață seara trecută, la vârsta de 82 de ani. Tiberiu Ceia se pare că se confrunta cu unele probleme de sănătate ce s-au agravat în ultimele luni, iar în cele din urmă i-au adus decesul. Potrivit apropiaților acestuia, starea de sănătate a lui Tiberiu Ceia a început să se deterioreze în urmă cu patru ani.

Mai exact, Tiberiu Ceia a suferit mult după decesul soției, ce a avut loc acum patru ani. Moartea acesteia l-a afectat profund pe artist, iar de atunci problemele de sănătate ale acestui au început să se agraveze considerabil. Punctul final a fost seara trecută, atunci când Tiberiu Ceia a făcut stop cardio-respirator și a murit.

„Tibi a plecat… a urcat la cer. A făcut stop cardio-respirator. Acum este lângă Anca, soția lui. A murit acasă, în seara aceasta. Era bolnav. În ultimele luni s-au intensificat problemele sale de sănătate. Dumnezeu să îl ierte!”, a declarat Ioan, un apropiat al regretatului cântăreț de muzică populară, potrivit VIVA.

(CITEȘTE ȘI: DOLIU ÎN LUMEA MUZICII POPULARE! TIBERIU CEIA A MURIT)

Tiberiu Ceia, o carieră vastă

Tiberiu Ceia a fost făcut pentru scenă și pentru muzica populară. Cel care a cântat multă vreme în duet cu Ion Dolănescu și-a descoperit talentul muzical de la o vârstă foarte fragedă. La doar patru ani a avut prima apariție pe scenă și de atunci nu a mai putut renunța la muzică. Și-a construit o carieră frumoasă și a căpătat renume printre artiștii de muzică populară, toată lumea apreciindu-i talentul.

„Nu am studii muzicale. Mi-am menținut glasul nefăcând ceva special niciodată, nu m-am păzit de frig sau de curenți, nu m-am păzit să nu beau rece sau să mănânc o înghețată, să nu fac curent în mașină când era cald. Poate că tocmai această lipsă de grijă pentru glasul meu m-a determinat să-l păstrez. Deci, am început la 4 ani, în 1944, spre 1945, și ultima apariție mai frumoasă în public a fost Strugurele de Aur al Alba Iulia, în 2016 când am fost primit chiar cu urale”, declara Tiberiu Ceia, în unul dintre ultimele interviuri.

Decesul lui Tiberiu Ceia a întristat multă lumea, iar colegii de breaslă și fanii artistului sunt în doliu. Vestea că acesta s-a stins din viață a venit ca un șoc. Sofia Vicoveanca, colegă și prietenă, cu artistul s-a arătat devastată de moarte acestuia și a post un mesaj în memoria lui pe rețelele sociale.

„Dragilor, acum câteva clipe o bună și dragă prietenă, Florica Bradu, mi-a dat vestea care mi-a luat răsuflarea: Tiberiu Ceia a plecat la Domnul. Îmi plânge sufletul după omul, colegul drag Tiberiu Ceia… Tibi, Domnul să-ți primească sufletul în Sf. Lui Lumină! Sincere condoleanțe familiei și nouă, celor care l-am cunoscut! Veșnică pomenire”, a fost mesajul postat de Sofia Vicoveanca pe Facebook.

(VEZI ȘI: SOFIA VICOVEANCA, ÎN DOLIU DUPĂ MOARTEA LUI TIBERIU CEIA: “ÎMI PLÂNGE SUFLETUL”)