Maria Ghiorghiu a prezis moartea polițistului din Timiș: ”Ceea ce scriam atunci s-a adeverit acum”

Un polițist în vârstă de 43 de ani a fost împușcat mortal, duminică, în timp ce se afla într-o misiune pe raza localității Izvin, din județul Timiș. Clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu a scris pe blogul ei că a prezis această tragedie încă din luna martie a anului trecut.

Interlopul Ionel Marcel Lepa a fost dat în urmărire națională după ce l-a împușcat în piept și în gât pe agentul Cristian Amariei din Recaș. Oamenii legii au reluat căutările în zona localității Izvin, dar criminalul este de negăsit. Pe blogul personal, Maria Ghiorghiu a postat un mesaj din care reiese că… a prezis moartea polițistului din Timiș.

„S-a adeverit, din nefericire. Doliu în Poliţia română. DUMNEZEU să-l ierte şi să-l odihnească în pace! Condoleanţe întregii familii şi multă putere sufletească! Scriam acum un an şi trei luni, un articol cu titlul din linkul de mai jos: Din nefericire, ceea ce scriam atunci s-a adeverit acum. Un poliţist tânăr, tată a doi băieţi de 14 si 16 ani. Din nefericire dragilor, acest om a cazut la datorie, fiind împuşcat de un interlop foarte periculos şi care este înarmat şi dat in urmărire internaţională”, a scris Maria Ghiorghiu pe blogul ei.

”M-a trezit o muzică de fanfară extrem de tristă”

Pe 10 martie 2018, Maria Ghiorghiu a scris pe același blog că urmează să se întâmple o nenorocire.

„VA URMA DOLIU IN POLITIA ROMÂNA SAU ÎN ARMATĂ! În aceasta dimineata, in zori de zi, m-a trezit o muzica de fanfara extrem de trista; ca atunci cand moare cineva. Numai ca, sub Cerul liber ca intr-un parc anume amenajat pentru fanfara, vad mai multe femei tinere in uniforme bleumeren pana la negru. Tinerele politiste cantau a jale mare la diferite obiecte de suflat si nu numai”, scria Maria Ghiorghiu pe pagina ei pe data de 10 martie 2018.