Marian Dinu, strigăt disperat din Spitalul Sf Pantelimon: “Luați-mă, ca mă omoară”. La doar câteva ore, s-a stins

Scenariul care a ieșit la iveală la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală a șocat o țară întreagă. Familia unui bărbat care se află printre cele aproape 20 de persoane decedate face acuzații grave. Cu doar câteva ore înainte să se stingă din viață, pacientul Marian Dinu i-ar fi spus fiicei sale să îl ia din unitatea medicală pentru că personalul îl omoară.

Autoritățile investighează ce s-a întâmplat la Spitalul Sfântul Pantelimon din București pentru a afla dacă, într-adevăr, medicii au scăzut intenționat doza de medicamente necesară pacienților internați la ATI. Între timp, ies la iveală noi detalii despre persoanele decedate. Marin Dinu, un bărbat în vârstă de 67 de ani, a murit la spital chiar a doua zi după internare. Astfel, fiica lui a mers să ceară explicații.

Fiica lui Marin Dinu a recunoscut că tatăl ei era bolnav, dar a susținut că afecțiunea de care suferea nu era atât de gravă încât să îl răpună. Mai mult decât atât, femeia a mărturisit că personalul de la Spitalul Sfântul Pantelimon a avut un comportament oribil și total neadecvat față de familia ei.

Claudia Dinu a susținut că tatăl ei era într-o stare bună atunci când l-a adus la spital, însă din cauza tensiunii mari, medicii au decis să îl oprească la secția de Terapie Intensivă. Cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să se stingă din viață, ar fi trimis familiei un strigăt de ajutor. Marin Dinu ar fi implorat să fie scos din spital.

„Eu l-am adus bine, el până în ultimul moment, înainte cu două ore să moară a spus: ‘Luaţi-mă că mă omoară’, ţipa ‘Luaţi-mă că mă omoară’. Am înţeles că l-au chinuit foarte mult, nu am avut cu cine să vorbim de aici pentru că ne-au gonit, ne-au jignit.

El a venit tensiunea 24 cu 7 şi ne-au spus că nu îi scade şi ne-au spus că o să îl ajute la Terapie Intensivă. Merg oriunde, dar vreau adevărul pentru că eu sunt conştientă şi ştiu că tatăl meu a fost ucis.

Nu am mers până acum pentru că nu eram sigură, pentru că pe noi nu ne bagă nimeni în seamă, noi suntem nişte oameni de rând. Eu am văzut la ştiri, pe internet, şi atunci am văzut că s-a vorbit de tatăl meu. N-am putut să rabd. Am venit pentru că vreau să iasă adevărul la iveală.”, a adăugat femeia