Marian Drăgulescu și Corina și-au spus ”Adio!”. De această dată nu mai este cale de împăcare

După multe certuri și împăcări, Marian Drăgulescu a divorțat de cea care i-a fost soție 9 ani. Cei doi au ajuns la notar de mai multe ori, dar și-au mai dat o șansă pe care au risipit-o acum, definitiv!

Relația dintre Marian Drăgulescu și Corina a trecut prin foarte multe încercări. Nu este prima dată când cei doi își doresc să divorțeze, dar acum se pare nu mai este cale de împăcare.

„El m-a acuzat pe mine că le-am pitit, eu pe el ca le-a pierdut. Noi nici acum nu știm unde sunt actele noastre. De asta nici nu am putea să divorțăm. Noi trăim totul la intensitate și așa e mișto, că acolo îți dai seama. Deci noi am fost până la notar de atâtea ori și de câte ori a întors mașina… În următoarele 10 minute ne-am calmat. Am fost laterapie de cuplu.”, povestea Corina Drăgulescu, conform Libertatea.ro, la momentul respectiv.

Tensiunile dintre cei doi s-au văzut destul de clar în show-ul „Asia Express”. Corina era destul de autoritatră cu soțul ei, certurile erau foarte dese, iar discuțiile se purtau mai mereu pe un ton ridicat. Însă, cei doi au încercat să explice că aceste „mici certuri” cum le-au numit, s-au produs doar din cauza stresului.

Mai mult decât atât, Marian, dar și Corina au încercat să facă tot posibilul să își salveze căsnicia, dar totul a fost în zadar.

„Noi ne-am…am hotărât să o luăm pe drumuri separate. Am încercat foarte mutle lucruri, dar nu a fost să fie. Da, sunt ok!” a spus Marian Drăgulescu, pentru Antena Stars.