Marian Godină, amenințat de jandarmi! Mesaj jur pentru oamenii legii: „Ar trebui să plecați în afară și să veniți să protestați apoi la Victoriei. În gaz”

În cea mai recentă postare de pe contul său de Facebook, Marian Godină, polițistul devenit cunoscut pentru postările sale din mediul virtual, a transmis un mesaj dur la adresa Jandarmeriei, după ce în ultima perioadă a primit amenințări de la mai mulți oameni ai legii. Mai mult decât atât, polițistul vedetă i-a îndemnat pe cei care îl critică să plece din țară.

UPDATE: Marian Godina a publicat un mesaj primit de la un jandarm: „Exact cum spuneam în postarea anterioară, sunt jandarmi care reacționează foarte urât la critici. Domnul Viereanu s-a gândit să comenteze și să-mi ureze unele lucruri. Asta în timp ce are poze cu el mândru în uniforma de jandarm. Realizați că omul ăsta, care pare că nu prea se poate controla, are pe mână baston, gaze și, cel mai grav, armă de foc? Deci acest om merge la proteste să asigure protecția cetățenilor? Păi dacă vine un protestatar la el și îi adresează o critică? Nu-i rupe oare spinarea cu bastonul? Jandarmeria Română ce părere are despre domnul plutonier adjutant? P.S. repet că sunt mulți jandarmi ok și cred că aceștia ar trebui să se delimiteze de astfel de colegi. Asta ca să nu mai fiu acuzat de generalizare. Generalizarea ar însemna să-i bagi pe toți în aceeași oală. Ca de exemplu să gazezi zeci de mii de oameni pentru câteva sute care fac scandal. Și aia e tot o generalizare.”

”Am lăudat Jandarmeria Română de multe ori. Ba chiar am îndemnat oamenii să dea like paginii lor, iar când s-a întâmplat asta, pagina lor a crescut într-o zi cu câteva mii de aprecieri. Am scris de multe ori în apărarea lor, știind clar că multe din criticile adresate lor mi le voi lua eu, dar nu mi-a păsat pentru că nu scriam decât exact ce gândeam eu. Nu îi consider datori pentru asta, nu m-au pus ei să îi laud și nu așteptam mulțumiri. I-am criticat apoi o dată. Pfffoaaaai!!! De la comentarii scrise într-o limbă română stricată presărate cu multe înjurături, la mesaje private cu amenințări. Zeci de review-uri cu înjurături. Vorbesc acum de unii, nu de toți, pentru că, prin natura meseriei, cunosc foarte mulți jandarmi și mulți sunt cu capul pe umeri. Mă gândesc acum la aceia de care vorbeam mai sus, ăia de mă înjură exact ca huliganii din galerii. Dacă așa au reacționat ei la o simplă părere contrară, având la dispoziție internet și tastatură, îmi pot închipui ușor cum reacționează în condiții de stres și cu adrenalină când, în loc de net și tastatură, au la ei bastoane și gaze. Hai băieți, băgați comentarii d-alea faine și umpleți-mi pagina cu recenzii negative, măcar aici puteți acționa exact după cât vă duce propria minte, nu la ordin, că la ordine ați sta și în cap dacă vi s-ar cere. Dar vă înțeleg, salariul pe care îl aveți la stat și pentru care executați orice vi se spune nu l-ați putea câștiga în veci în mediul privat din România. E lesne de înțeles de ce. Pentru banii ăia ar trebui să plecați în afară și să veniți să protestați apoi la Victoriei. În gaz”, a fost mesajul lui Marian Godină.

Marian Godină a decis să nu mai fie polițist la Rutieră

Marian Godină a decis să nu mai fie polițist la Rutieră, pentru că notorietatea de care se bucură îl putea împiedica să fie sever cu cei care încalcă legea. Fostul agent a explicat în cadrul unui interviu acest aspect.

“Care e primul cuvât care îţi vine în minte când spui rutieră? Amendă. Eşti poliţist şi opreşti oamenii în trafic, iar întâlnirea se poate termina cu o amendă. Iar când cel căruia îi ceri actele şi îi întocmeşti procesul verbal începe să îţi spună că ţi-a cumpărat cartea, că este fanul tău pe Facebook, că îşi imagina că eşti un om mai bun şi aşa mai departe, lucrurile devin ciudate. Sau opreau oameni sa ne facem selfie-uri. Or, eu eram la muncă. Cumva lucrurile nu mai erau corecte, nici faţă de mine, nici faţă de colegi. Şi mai e ceva, după zece ani de rutieră, parcă vine vremea să încerci şi alte misiuni”, a declarat Marian Godină, potrivit life.ro.

Marian Godină s-a căsătorit anul acesta

Polițistul-vedetă, cum i-a rămas numele, s-a însurat anul acesta. El și aleasa inimii sale, Georgiana, s-au făcut cununia religioasă pe 19 mai, iar cea civilă, pe 25 aprilie.