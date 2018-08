Devenit celebru pentru postările sale amuzante, Marian Godină a făcut publică povestea unei fetițe a cărei copilării a luat o întorsătură teribilă. Ariadna a fost disgnosticată cu atac vascular cerebral la doar cinci ani. Diagnosticul a venit după ce într-o zi, pe când era la grădiniță, educatoarea a observat că micuța nu se mai putea juca și nu se mai ridica din scaun. După lungi tratamente și controale prin mai multe spitale, ea a contractat o infecție, iar starea ei s-a agravat. După ce s-au documentat și s-au sfătuit cu medicii din România, părinții copilei au aflat că singura șansă la viață a micuței este o operație în Franța.



Marian Godină, apel disperat pentru Ariadna, o fetiță de 5 ani a cărei șansă la viață este o operație în Franța

Marian Godină a aflat povestea tristă a copilei de la tatăl ei, care lucrează împreună cu îndrăgitul polițist la Secția 9 de Poliție din Capitală. Intervenția chirurgicală pe care Ariadna ar urma să o facă luna viitoare costă 7.000 de euro, însă, părinții ei nu au o situație financiară bună și nu își permit să achite această sumă. Impresionat de drama fetiței, Marian Godină a făcut apel disperat la oameni ca să doneze bani.

“Ariadna-Ioana este o fetiță de 5 anișori a cărei copilărie a fost zdruncinată brusc.

Am vorbit astăzi la telefon cu tatăl Ioanei, coleg cu mine la Secția 9 Poliție din București și am fost mișcat de povestea acestei familii. L-am rugat să îmi trimită un extras de cont și nu am putut să nu observ că acesta era mult pe minus. Mi-a explicat că pe lângă banii cheltuiți pe tratamente, are de plătit și o rată pentru prima casă.

Vă redau mai jos povestea Ariadnei, cu rugămintea să donați sau măcar să distribuiți.

În timp ce era la grădiniță, educatoarea a văzut că nu se mai poate juca și ridica de pe scaun, deoarece mâna și piciorușul drept nu o mai ascultau.

Încerca să le miște dar nu mai reușea.

Educatoarea a chemat SMURD-ul și a fost dusă la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, iar diagnosticul stabilit a fost AVC (atac vascular cerebral) .

A stat 3 săptămâni la terapie intensivă cu mami și tati, iar de acolo a luat o infecție intra spitalicească după care a fost internată la Spitalul Obregia, secția Neurologie Pediatrică.

Până în prezent, părinții au avut cheltuieli foarte mari. (CT-uri, RMN-uri, angio-RMN-uri, diverse analize atât la spitale de stat cât și private).

În urma unor investigații realizate de cei mai buni neurochirurgi din București s-a ajuns la concluzia că cel mai bine e să fie operată în Franța, fiind singura clinică din Europa care i-a redat speranța să trăiască prin intermediul unei intervenții cu gamma knife.

Operația a fost programată pentru luna septembrie 2018, costurile ridicandu–se la 7.000 de euro.

Puteți dona în contul

RO14 RZBR 0000 0600 0994 6133 deschis la Banca Raiffeisen.

Titular: ION STIRCEANU” este mesajul postat de Marian Godină pe pagina lui de Facebook.

Și tu poți deveni salvatorul Ariadnei: donează orice sumă în contul făcut public mai sus.