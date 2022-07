Mariana Ionescu Căpitănescu și sora sa, strigăt de ajutor: „Noi suntem într-un real pericol”. Ce s-a întâmplat

Mariana Ionescu Căpitănescu, în vârstă de 53 de ani, trece printr-o situaţie neplăcută din cauza unui fan al suroii sale, cântăreața de folclor Marcela Fota. Prezentă în cadrul unei emisiuni TV, artista a povestit ce i s-a întâmplat în ultimele zile.

Mariana Ionescu Căpitănescu a fost invitată la emisiunea ”La Măruță”, acolo unde a vorbit despre o problemă extrem de neplăcută cu care se confruntă. Mai exact, artista a explicat că un fan înfocat a făcut o obsesie pentru sora ei. Aceasta din urmă a vrut să pună capăt insistenţelor bărbatului, iar din acest motiv l-a blocat.

Individul se pare că nu s-a lăsat „învins” atât de uşor, astfel a început să o sune pe Mariana Ionescu Căpitănescu.

Mariana Ionescu Căpitănescu și sora sa, hărțuite

“De data asta am ajuns la capătul puterilor! Mă simt hărțuită! E un individ are a înnebunit-o pe sora mea cu mesaje, că vrea să se întâlnească cu ea. (…) L-am blocat deja pe trei numere. De o lună de zile mă sună pe mine. (…) Să vă arăt de câte ori sună! Am fost la Poliție, am lăsat numerele de pe care mi-a dat mesaje… La Poliție mi-au zis că nu mai au voie să localizeze telefonul”, a explicat Mariana Ionescu Căpitănescu la emisiunea moderată de Cătălin Măruță.

Dacă la început bărbatul a încercat să o cucerească pe Marcela Fota, acum acesta a devenit extrem de violent. Cele două artiste se tem pentru viaţa lor şi îşi doresc să iasă cât mai repede din această situaţie.

”O jignește pe sora mea, Marcela, mă jignește și pe mine și pe soțul meu. (…) Sora mea, Marcela Fota, l-a blocat,, pe telefonul ei poate, pe al meu, nu pot. Aseară mi-a trimis cred că 80 de mesaje. Într-o zi mi-a dat 200 de apeluri în 2 ore. Acum pun telefonul pe mod avion și pe mine nu mă poate suna lumea. (…) Noi suntem într-un real pericol. (…) Eu nu mai am liniște, sunt agitată, acest individ m-a șocat”, a completat cântăreața de muzică populară.