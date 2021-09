Mariana Moculescu susține că nu a avut noroc în dragoste: “Niciun bărbat nu m-a iubit”

Mariana Moculescu (53 de ani) a ieșit de ceva timp din lumina reflectoarelor și își trăiește viața liniștită, departe de ochii curioșilor și de scandaluri. Bruneta are, însă, un mare regret. Este de părere că niciun bărbat nu a iubit-o până acum, dar trage speranțe că situația se va schimba în viitor.

Fosta soție a lui Horia Moculescu este tristă că nu a întâlnit până acum dragostea adevărată, însă nu disperă. Este optimistă că, într-un final, soarele va răsări și pe strada ei. Între timp, după cinci ani în Italia, s-a mutat în apropiera de casa unde locuiesc compozitorul și fiica lor.

“Acum nu iubesc. Mi-aș dori, dar eu nu am fost niciodată iubită de niciun bărbat. Absolut niciun bărbat nu m-a iubit. Chiar nu vreau să mă amăgesc. (…) Nu s-a întâmplat niciodată să găsesc bunătatea … de unde și starea aia de nervi. Tot ce făceam era din lipsă de dragoste autentică, din lipsă de mângâiere, din lipsă de bunătate”, a spus Mariana Moculescu, potrivit Antena Stars.

Mariana Moculescu, planuri mari pentru viitor

În prezent, Mariana Moculescu lucrează la o agenție imobiliară, însă nu se mulțumește cu puțin. Aceasta își dorește să își deschidă propria firmă.

“Colaborez cu un prieten care are o agenție de imobiliare. Am posibilitatea încât să îmi plătesc chiria, cât și restul cheltuielilor. Momentan sunt în stand-by, îmi doresc să am ceva al meu, o firmă a mea”, a declarat fosta soție a lui Horia Moculescu.

Vrea mai multe operații estetice

Altfel, Mariana Moculescu este gata să-și facă mai multe intervenții estetice, conștientă fiind că o femeie trebuie să arate bine tot timpul, indiferent de vârstă.

“Îmi doresc să mă reinventez, să-mi fac niște intervenții estetice. Mi-aș dori ceva, să fiu mai frumoasă, să reîntineresc. O intervenție de întinerire a feței, o liposcuție la burtică, niște acid hialuronic, puțin botox. Acum mi-am făcut ceva. Am oprit un rid îngrozitor de adânc de pe frunte cu botox, acid hialuronic în buzițe, dar nu foarte mult. Nidia este și ea alături de mine, își dorește foarte mult să vadă că ies din pasa asta proastă.

Mergem amândouă la masaj. Aș vrea să slăbesc 10, 15 kg, am 84. M-am îngrășat 25 de kilograme. Am păpat așa, fără să mai țin cont. A fost pe fond nervos. M-am uitat într-o oglindă, m-am speriat, mi-am cumpărat un cântar, m-am speriat a doua oară și am zis «gata, renunț la medicamente”.

Am trecut printr-o perioadă grea, că a renunța la un medicament e ca un sevraj. Mi-a fost foarte greu, dar am depășit faza asta. Acum vreau să slăbesc. Ajunsesem la 87 de kilograme”, a declarat, recent, Mariana Moculescu.