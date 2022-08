Marilu Dobrescu vorbeşte despre căsătorie! Cea mai tare vloggeriță de pe YouTube este pregătită să facă pasul cel mare

Ziua doi de Untold a atras ca şi seara trecută sute de mii de oameni pregătiţi de distracţie. Printre cei prezenţi la Cluj se numără şi Marilu Dobrescu, tânăra cu părul roşcat care anul trecut a reuşit să câştige premiul pentru cel mai bun influencer. CANCAN.RO a reuşit să stea de vorbă cu ea, iar printre subiectele dezbătute, vloggerița a vorbit şi despre căsătorie. Unde ar vrea să aibă loc cererea, dar şi când se va întâmpla fericitul moment aflăm chiar de la ea.

Marilu Dobrescu este una dintre cele mai cunsocute prezențe feminine din mediul online. Ea are o comunitate uriaşă de oameni pe Instagram, mai exact 279 de mii de urmăritori pe care-i ține la curent cu activitățile sale zilnice.

Frumoasa roşcată și-a început activitatea în mediul online în urmă cu aproximativ cinci ani. Marilu recunoaşte că nu a fost deloc uşor la început, însă a ştiut foarte bine ce îşi doreşte de la viaţă.

„În primul rând am ştiut foarte bine ce vreau să fac. În trecut am făcut modeling mai mulţi ani, nu mi-a plăcut faptul că eram ca o bucată de carne în faţa oamenilor care mă fotografiau pentru anumite branduri şi am zis că trebuie să fac ceva şi cu creierul meu. Am zis că vreau să fac ceva mai mult decât a sta în faţa pozelor. Şi uite aşa am zis că vreau să încep acest traseu prin a-mi crea un brand personal care să fie foarte autentic. Adică tot ce fac eu are la baza viaţa mea, întâmplări prin care am trecut, experienţe.”, ne-a povestit vloggerița.

În ceea ce priveşte primii ani de activitate, Marilu a dezvăluit că s-a confruntat cu părerile negative ale oamenilor, însă a reuşit să gestioneze aceste lucruri şi nu au afectat-o comentariile celor din jur.

„Eu am început cu nişte scheciuri amuzante împreună cu vara mea, după care m-am lăsat de asta şi am început eu pe cont propriu cu storytime-uri. Cred că în primii ani am avut parte de mai multă lume care comenta şi îşi dădea cu părerea, până s-au obişnuit cu mine. La mine sunt două tăişuri: ori mă placi, ori nu mă placi deloc”, a dezvăluit Marilu.

Ce spune Marilu Dobrescu despre căsătorie

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai mulţi ani. Tânăra a avut mereu numai cuvinte de laudă la adresa partenerului său despre care spune că i-a schimbat viaţa în bine.

Frumoasa roşcată ne-a dezvăluit că îşi doreşte să devină doamna Petrescu şi speră ca cererea în căsătorie să aibă loc cât mai curând, poate chiar în următoarea vacanţă.

Reporter CANCAN: Când îţi schimbi numele de familie ca să nu îţi mai zicem Marilu Dobrescu?

Marilu Dobrescu: Numele lui este tot cu „escu” deci practic nu ar fi aşa mare diferenţă, dar cred că curând, anul acesta sigur mă cere că vrea să mă ducă în Asia unde îmi place mie şi acolo poate mă cere. Vreau să fiu cerută în Asia!