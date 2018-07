Marina Almășan a aflat secretul celebrei Sarah Brightman

Zilele trecute, când omenirea a sărbătorit „Asteroid Day”, Marina Almășan, îndrăgita gazdă a emisiunii „Femei de 10, Bărbați de 10″,de la TVR 2, s-a aflat la sediul televiziunii Luxemburgheze, RTL, cea care a asigurat transmisia, în toată lumea, a evenimentelor legate de această sărbătoare.

Printre invitații de marcă ai „Asteroid Day” s-a aflat și Dumitru Prunariu, primul cosmonaut roman, dar și artiști foarte cunoscuți. Astfel, la RTL, Marina Almășan a întâlnit-o pe celebra soprană Sarah Brightman. Legătura ei cu… asteroizii?

„Se pare că vedeta internațională și-ar fi achitat costul exorbitant al unei călătorii în…. Cosmos. Se aude că, pe ultima sută de metri a antrenamentelor pe care orice doritor de astfel de extravaganțe trebuie să le facă, pentru a călători în spațiu, vedeta ar fi cedat emoțiilor și ar fi renunțat! Cert este că a aceptat invitația organizatorilor „Asteroid Day” de a le fi special guest star, iar eu…dând nas în nas cu ea în marele hol al televiziunii luxemburgheze, i-am zâmbit cucernic, i-am mărturisit simpatia mea sinceră și am reușit s-o conving să acorde un interviu pt TVR! Acesta va fi inlcus în documentarul nostru despre Luxemburg, pe care Televiziunea Română îl va difuza in această vară„, a povestit Marina Almășan.