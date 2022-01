Marina Almășan va scrie o carte dedicată lui Victor Socaciu: ”Elanul meu a căpătat un serios impuls”

Așa cum promitea atunci când a aflat vestea cumplită a decesului îndrăgitului artist Victor Socaciu, Marina Almășan face dezvăluiri sincere despre cariera regretatului Victor Socaciu. Mai mult decât atât, prezentatoarea de televiziune și-a anunțat fanii că va scrie o carte!

”Astăzi elanul meu a căpătat un serios impuls: cel mai mare grup editorial din țară – CORINT – a fost încântat de ideea de a publica, foarte curând, o carte dedicată memoriei marelui artist Victor Socaciu, mai precis anilor mulți, pe care i-am petrecut împreună. Am stabilit, împreună cu directorul general Cristian Greșanu, calendarul de lucru și… am pornit cu toate motoarele înainte! Din acest moment noțiunea de “timp liber” devine, o vreme, pentru mine SF: doar am de terminat cartea si, în plus, de pregătit “restartul” (cu multe surprize plăcute!) al noului sezon “Femei de 10, Bărbați de 10”!

Vă multumesc, dragii mei, pentru imboldul pe care mi l-a dat impactul extraordinar al serialului meu asupra voastră și îți mulțumesc, Georgică, pentru ideea excelentă, de a aduna într-o carte toate aceste amintiri și pentru susținerea afectivă a acestui proiect… delicat!

P.S. Sunt deschisă pentru orice sugestie privind cartea mea, chiar și pentru amintiri/fotografii inedite, legate de Victor și pe care le păstrați aproape de suflet și doriți să ni le împărtășiți!”, a scris Marina Almălan pe pagina sa de Facebook.

Marina Almășan a fost cea de-a treia soție a lui Victor Socaciu. Cei doi au fost împreună peste 16 ani, iar din povestea lor de dragoste s-a născut Victoraș.

Sursa foto: Facebook