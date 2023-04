Marina Dina, primele declarații despre divorț! Adevăratul motiv pentru care s-a despărțit de tatăl copiilor ei: ”Am făcut terapie”

După o relație de 10 ani, Marina Dina a decis să pună punct mariajului cu fostul partener și să meargă mai departe. Chiar dacă a fost o decizie grea, având în vedere că la mijloc s-au aflat și doi copii, fosta asistentă Tv a luat hotărârea și a ajuns la divorț. Acum, Marina Dina a vorbit despre experiența și motivele divorțului, dar și despre noul iubit.

Timp de 10 ani Marina Dina și tatăl gemenilor săi au trăit o poveste de dragoste. Deși relația a fost una de durată, o bună parte din ea fosta asistentă tv s-a gândit la divorț. În cele din urmă, aceasta și-a găsit curajul, a pus piciorul în prag și a cerut divorțul. Despărțirea a fost grea, Marina Dina s-a simțit multă vreme vinovată pentru decizia sa, însă acum știe că a luat hotărârea cea mai bună.

„N-a fost o decizie luată în grabă, eu mă gândesc să fac pasul ăsta de aproape 5 ani, când am realizat că lucrurile între noi nu vor fi mai bune cum speram. M-am gândit, ok, în direcția asta ne îndreptăm, dar hai să ne întâlnim cu pași mici, să fim pregătiți și să o facem cumva calculat. Deși, eu în tot timpul ăsta speram că se îndreaptă, speranța moare ultima. Femeile trebuie să se gândească foarte bine și să conștientizeze că nu o să fie ușor. Îți trebuie clar curaj. Eu știu că îmi căutam puterea, care era în mine, dar nu o manifestam.

Trebuie să se gândească dacă ăsta e singurul pas pe care îl mai pot face pentru binele lor și al copiilor. Eu consider că deși ei sunt afectați acum de despărțirea noastră, e cea mai bună decizie pe care puteam să o iau, pentru că doi oameni nu au de ce să mai stea împreună dacă nu sunt fericiți, nici măcar pentru copii. Am sentimente de vinovăție, dar nu îmi reproșez nimic. Știu exact de ce am plecat. Am luat o decizie corectă, dar automat apar momente de vinovăție”, a declarat Marina Dina, în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Marina Dina, o nouă relație

La ceva timp după divorț, așa cum CANCAN.RO prezenta, Marina Dina a reușit să treacă peste despărțirea de fostul soț și a început o nouă relație cu Dănuț Sorin Tureacă, antrenorul ei de fitness. Cei doi s-au cunoscut la sala de sport, iar acum sunt colegi. După divorț, Marina Dina a început o nouă viață. Are un iubit nou și o profesie nouă. Acum, fosta asistentă Tv este antrenoare de yoga. Relația acesteia cu Dănuț Sorin Tureacă pare să meargă cât se poate de bine, iar bărbatul pare îndrăgostit până peste cap.

„Pentru mine, Marina înseamnă totul. E o prioritate pentru mine. Am apărut exact când trebuia, oricum lucrurile nu apar întâmplător în viață. Sunt un bărbat foarte fericit și pe ea o fac cea mai fericită”, a declarat Dănuț Sorin Tureacă.

În ceea ce privește motivele divorțului de fostul partener, Marina Dina nu a dat prea multe detalii, la momentul respectiv. Însă, acum a dat de înțeles că ar fi fost vorba despre infidelitate și a suferit mult, chiar a avut nevoie de ani de terapie.

„O, da! Dar ca să-ți spun ce mi-a zis mie terapeuta. Mi-a zis: Tu de fapt nu poți să susții că ai fost înșelată, pentru că situația a fost cumva așa de la început și tu ai acceptat-o. Am făcut terapie 9 ani, dar nu doar în relația precedentă, și în relațiile dinainte. Am pornit cu niște traume în viață, din copilărie, pe care trebuia să le rezolv. Am iertat de multe ori (n.r. infidelitatea). Acum sper că n-aș mai face-o”, a mai spus Marina Dina în cadrul aceleași emisiuni.

