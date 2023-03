Mario Iorgulescu regretă declarațiile făcute după condamnarea la 15 ani și 8 luni de închisoare: ”Nu am vrut să fiu sfidător”

Mario Iorgulescu continuă seria declarațiilor publice. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a fost condamant de magistrații Tribunalului București la 15 ani și 8 luni de închisoare cu executare, după ce în 2019 a provocat un accident rutier în care și-a pierdut viața un șofer.

Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare, iar în urmă cu două zile a tulburat opinia publică și a susținut că nu va face nicio zi de pușcărie. Se pare că Mario Iorgulescu și-a revizuit gândurile și a declarat că cele afirmate au fost într-un moment impulsiv, moment în care, de altfel, nu și-ar fi luat tratamentul medicamentos.

În cadrul unui interviu, Mario Iorgulescu a declarat faptul că nu a avut nicio intenție ca spusele lui să fie considerate sfidătoare. Totodată, acesta a menționat faptul că atunci când nu își ia tratamentul nu gândește limpede și reacționează impulsiv spunând lucruri pe care ulterior le regretă.

„Îmi pare rău că declarația pe care am dat-o în presa a sunat sfidătoare. Nu asta a fost intenția mea. Îmi doresc din toată inima să pot fi ascultat și eu. Să se ia în calcul și punctul meu de vedere. Am dat acea declarație la nervi și nu-mi luasem tratamentul. Am reacționat impulsiv. Din păcate, trebuie să îmi iau tratamentul, iar atunci când nu o fac, reacționez la impuls și nu gandesc foarte limpede. E parte din boala mea. Fac lucruri din impuls pe care apoi le regret. Știu că dacă este o țară cu posibilitatea de a aresta pe oricine indiferent de câții bani are sau cine este, acea țară este România. Nu vreau sa mă pun în niciun caz contra țării pe care o iubesc din tot sufletul. Doresc doar să fiu și eu ascultat. Măcar atât”, a spus Mario Iorgulescu, pentru Spynews.ro.

Mario Iorgulescu: ”Sunt protejat de statul Italian”

Reamintim că în urmă cu doar două zile, Mario Iorgulescu a declarat faptul că pedeapsa de 15 ani și 8 luni de închisoare nu i se pare corectă și garantează că nu va face nicio zi de închisoare. Totodată, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal susține că nu este un criminal, ci un om cu probleme medicale.

Instanța a mai decis faptul că Mario Iorgulescu trebuie să plătească 50.000 de lei către familia victimei pentru daunele materiale produse, dar și 100.000 de mii de euro daune morale.

„Nici măcar. Culpă comună, pentru că șoferul care, din păcate, și-a pierdut viața… Eu eram băut la volan, recunosc, am reacționat pe moment, într-o criză de nervi, și m-am urcat băut la volan, un lucru pe care eu nu îl fac defel, pentru că mereu am fost cu câte un bodygoard sau un șofer după mine. Eu nu mai vreau să aud de România cât oi trăi. Vă garantez că nu o să fac o zi de pușcărie.

Sunt protejat de statul italian, care îmi recunoaște actele medicale și care ia în considerare că nu sunt capabil de a conștientiza problemele medicale pe care le am”. a spus Mario Iorgulescu, pentru ProTV.

