Marisa Paloma este însărcinată! Câştigătoarea ”Bravo, ai stil!” a confirmat sarcina

Câștigătoarea BAS 2017, Marisa Paloma, a declarat de nenumărate ori că își dorește să rămână însărcinată. Atât ea, cât și logodnicul ei, Liviu Stanciu, se simt pregătiți să devină părinți și fac tot ce le stă în putință pentru a-și îndeplini acest vis.

Iar visul lor a devenit realitate! ”Am foarte mari emoții, nu știu cum să vă spun! În ultima perioadă ați început vă dați seama mulţi dintre voi şi nu mai am cum să vă ascund, sunt foarte fericită, vacanța asta minunată! Vă raportez direct din Santorini, sunt extrem de fericită”, a spus Marisa Paloma înt-un Instastory, după ce a publicat un clip în care scrie ”Cuvintele sunt de prisos 😭❤️🙏🤰”.

Marisa Paloma a fost cerută în căsătorie

Liviu Stanciu și Marisa Paloma s-au cunoscut în culisele emisiunii BAS, în 2017 iar de atunci sunt de nedespărțit, iar în 2020 a fost cerută în căsătorie.

„LOGODITĂĂĂ!!! FINALLY! Am așteptat momentul cu atât de multă iubire în suflet, încât chiar NU MI-A VENIT SĂ CRED că se întâmplă! Emoționant. Stări peste stări, care per total au reușit să mă blocheze complet în momentul în care am realizat ce se întâmplă. Abia acum realizez… și poate nici acum.

Încă asimilez acest cumul de fericire nemaitrăită până acum. Nu-mi venea sa cred când m-am trezit dimineața lângă el și am văzut că port inelul de logodnă. Chiar este una dintre cele mai MARI dorințe ale mele. Parcă trăiesc un vis. Îl iubesc mult și am trecut prin la fel de multe împreuna”, a declarat Marisa Paloma.

Sursa foto: Marisa Paloma Facebook