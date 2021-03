Marius Crăciun de la Survivor, filmat în timp ce făcea amor cu Diana Belbiță

Marius Crăciun care concurează acum la Survivor România a avut parte de scene fiebinți, în trecut, la emisiunea Ferma de la Pro Tv cu Diana Belbiță. Cei doi s-ar fi îndrăgostit pe platourile de filmare. Relația nu a durat și în afara show-ului, însă cei doi au păstrat legătura.

La Ferma Pro Tv, Marius și Diana au fost surprinși în același pat, având parte de scene de amor. Tânăra sportivă se pare că nu ar mai fi găsit loc să doarmă și așa a ajuns în pat cu Marius. Mai mult, flăcările s-ar fi aprins între ei după un sărut pe care l-au avut ca provocare din partea lui Kamara.

Au rămas prieteni după competiție

După show, Belbiță a plecat în Canada unde s-a antrenat pentru galele UFC, iar Crăciun a rămas în țară. El a dezvăluit că ține legătura cu Diana doar prin intermediul interentului.

”De Diana mi-a fost cel mai dor, cu ea am păstrat legătura! Și cu Remus și cu tine! Nu am mai vorbit deloc cu Brigitte, cu Pastramă! În rest, cred că am luat legătura cu toată lumea”, i-a povestit Marius lui Vali Bărbulescu, într-o emisiune de televiziune. ”Lumea mă întâlnește și mă întreabă: ce face Belbiță? Mai ești cu ea? Stai puțin, dar eu ce fac”, spunea Marius la acea vreme.