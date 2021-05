Marius Croitoru favorit să preia FCSB: „M-am gândit la el că-mi place fotbalul lui!”

Refuzat rând pe rând de Marius Șumudică și Nicoale Dică, finanțatorul FCSB, Gigi Becali, s-a reorientat rapid către un alt antrenor. Acesta este Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani, tehnician pe care latifundiarul din Pipera îl va contacta pentru a-i propune să preia echipa.

„Cu Croitoru o să vorbesc, cu toate că a zis el niciodată în viața lui… a zis și el săracul, era supărat de ceva. O să vorbesc și cu el, adică să văd el cum vede. M-am gândit la Croitoru că-mi place fotbalul lui. El, așa cum are nebunia lui de vorbește bla bla bla, nu vorbește din aiureală, a arătat pe teren. A făcut tot felul de peticeli și a jucat fotbal…Cu Dică am vorbit, dar nu am negociat. A zis: «Nea Gigi, nu pot să vin acum, că sunt băgat cu Mirel în treaba asta. I-am promis lui Mirel, nu pot să plec de acolo». Are și clauză de reziliere, asta e cu Dică”, a declarat Gigi Becali.

Recent, Marius Croitoru a declarat public că nu se vede lucrând niciodată cu finanțatorul FCSB.

„Sunt obișnuit cu libertatea pe care mi-a oferit-o domnul Iftime, cu posibilitatea de a face echipa, lotul, de a-mi selecta jucătorii, de a face schimbările. Din ce citesc eu prin presă, mi-e greu să cred că voi avea puterea sau experiența să lucrez cu patronii care stau la tribuna oficială sau acasă și fac schimbări. Nu, n-aș putea”, a afirmat Marius Croitoru.