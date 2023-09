Marius Elisei, acuzat că noua relaţie este de faţadă! Mesajul ireal primit după ce a recunoscut noua relaţie

De când și-a oficializat relația cu noua iubită, Marius Elisei a intrat în atenta ”monitorizare” a internauților și nu numai. Fostul soț al Oanei Roman este acuzat că relația cu frumoasa brunetă este, de fapt, de fațadă. Care este motivul din spatele presupuselor zvonuri.

Recent, Marius Elisei a detonat bomba și a recunoscut că și-a refăcut viața după divorțul de Oana Roman. Mai mult de atât, bărbatul și-a asumat noua idilă și pe rețelele de socializare, acolo unde, de câteva zile, nu mai contenește în a-i face iubitei tot felul de declarații de amor.

Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, a fost acuzat că relația cu noua iubită nu e reală

În urmă cu nici 24 de ore, Marius Elisei a publicat prima fotografie alături de noua iubită. Bruneta se pare că a fost și pe placul internauților, cei care au reacționat într-un număr impresionant la postările pe rețelele de socializare. Așa cum se întâmplă în majoritatea cazurilor, au existat și câteva persoane sceptice, care îl acuză că bruneta nu este noua lui parteneră: ”Eu nu cred că este noua iubită. Probabil vrea să o facă geloasă pe invidioasa Oana, doar să fie una care vrea faimă”, este mesajul primit, după ce a recunoscut noua relație.

Mesajele de susținere au fost într-un număr impresionant, mulți dintre utilizatori fiind tare bucuroși pentru noua relație a lui Marius Elisei: ”Mă bucur pentru tine!” / ”Așa da! Să ai parte de tot binele din lume și să fii fericit! ” Ce frumoooosss!!! O fată frumoasă și potrivită pentru tine”/ ”Sunteți doi frumoși și vă stă foarte bine împreună. Nu aveai de ce să mai stai singur, viața merge înainte”/ ”Meriți tot ce e mai bun. Ești un om bun. Felicitări”/ ”Să fii iubit și fericit”/ ”Așa da! Altceva! Mă bucur mult pentru tine” / ”E pe meritul tău. Oana știa numai să vorbească de rău”/ Așa da! Nu pe mamaia care te făcea de comandă”, sunt o parte dintre sutele de reacții de la fotografia celor doi.

Marisu Elisei și-a cunoscut iubita încă din 2003. La vremea respectivă ar fi fost vorba despre o simplă relație colegială. 20 de ani mai târziu, fostul soț al Oanei Roman s-a revăzut cu femeia care avea să-i cucerească iremediabil inima. În cadrul unei emisiuni TV, Marius a recunoscut că viața i s-a schimbat și nu exclude varianta unei căsătorii în viitorul apropiat.

„Cu ea n-am vorbit niciodată, dar s-a nimerit în 2003 să o văd în preajma unui job. N-am vorbit deloc până acum. Ne-am întâlnit într-un grup la o petrecere, am vorbit și asta a fost tot. Suntem împreună de pe 6 septembrie. În astea 3 săptămâni s-au întâmplat atâtea lucruri. Oana nu știe de la mine, știe de la Isabela. Ea este foarte calmă și iubește copiii. Ea lucrează în cadru medical. Este foarte caldă, deși nu are copii. Iubește copiii.

Chiar m-a bucurat ziua de duminică, pentru că s-a creat o legătură în trei. Atât eu, cât și ea am avut o viață tumultuoasă. O protejez. Ea are 40 de ani, eu am 30. Nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi”, a declarat Marius Elisei, în cadrul unei emisiuni de televiziune.