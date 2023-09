Ce meserie are noua iubită a lui Marius Elisei. Este mai în vârstă decât fostul soț al Oanei Roman

După o relație de 10 ani alături de Oana Roman, Marius Elisei iubește din nou. Recent, bărbatul a făcut marele anunț, dând vestea tuturor. Se pare că după povestea de iubire zbuciumată pe care a avut-o cu fosta soție, el și-a găsit acum liniștea în brațele altei femei. Cine este și cu ce se ocupă noua iubită a lui Marius Elisei?

Vreme de zece ani, Oana Roman și Marius Elisei au fost căsătoriți. În urmă cu doi ani, ei au semnat actele de divorț, însă, imediat după, au marcat și o împăcare. Deși relația lor părea că merge bine, la începutul anului anunțau o nouă despărțire, care, iată, a fost una definitivă. Acum, Marius Elisei a reușit să meargă mai departe și are lângă el o nouă parteneră.

(CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN ARUNCĂ BOMBA, DUPĂ CE MARIUS ELISEI A ANUNȚAT CĂ ARE O NOUĂ IUBITĂ! CÂND ȘI-AU ÎNCHEIAT, DE FAPT, CEI DOI RELAȚIA)

Marius Elisei, primele declarații despre noua parteneră

Se pare că Marius Elisei și noua femeie din viața lui se cunosc de foarte mulți ani, însă, până recent, nu au schimbat prea multe cuvinte. În urmă cu doar câteva săptămâni cei doi s-au apropiat mai mult și au decis să își dea o șansă. Au hotărât să formeze un cuplu, iar decizia pare că a fost una inspirată, Marius Elisei declarându-se acum un bărbat fericit.

Despre noua sa iubită, fostul soț al Oanei Roman nu vrea să dezvăluie prea multe, momentan. Femeia nu face parte din lumea mondenă și nici nu își dorește expunere. Ea este cu câțiva ani mai mare ca Marius Elisei și lucrează în domeniul medical. Nu a mai fost căsătorită până acum și pare că are un trecut tumultuos, potrivit declarațiilor făcute de către iubitul ei. Cei doi se află la început de relație, formând un cuplu de numai trei săptămâni, dar au un viitor promițător în față.

„Cu ea n-am vorbit niciodată, dar s-a nimerit în 2003 să o văd în preajma unui job. N-am vorbit deloc până acum. Ne-am întâlnit într-un grup la o petrecere, am vorbit și asta a fost tot. Suntem împreună de pe 6 septembrie.

În astea 3 săptămâni s-au întâmplat atâtea lucruri. Oana nu știe de la mine, știe de la Isabela. Ea este foarte calmă și iubește copiii. Ea lucrează în cadru medical. Este foarte caldă, deși nu are copii. Iubește copiii.

Chiar m-a bucurat ziua de duminică, pentru că s-a creat o legătură în trei. Atât eu, cât și ea am avut o viață tumultuoasă. O protejez. Ea are 40 de ani, eu am 30. Nu a mai fost căsătorită. Căsătoria este doar un act, însă nu se știe niciodată. Ce câștigi sau ce pierzi pe chestia asta? Caracterul contează cel mai mult, fizicul poți să-l schimbi”, a declarat Marius Elisei, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

(VEZI ȘI: OANA ROMAN E ISTORIE! MARIUS ELISEI ARE O NOUĂ IUBITĂ ȘI DEJA AU TRECUT LA PASUL URMĂTOR: “DE MULT N-AM MAI GUSTAT DIN FERICIRE”)