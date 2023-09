Oana Roman e istorie! Marius Elisei are o nouă iubită și deja au trecut la pasul următor: “De mult n-am mai gustat din fericire”

Oana Roman a devenit istorie! După o lungă perioadă cu despărțiri și împăcări, fiica lui Petre Roman și Marius Elisei nu au mai ajuns la un consens și au ales să se separe definitiv. De data aceasta, fostul soț al brunetei a ales să își refacă viața sentimentală, iar CANCAN.RO vă prezintă detaliile, în exclusivitate.

S-a rupt lanțul de iubire dintre Oana Roman și Marius Elisei. De data aceasta, definitiv! Cei doi au trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe despărțiri și împăcări. De data aceasta, însă, nu ar mai fi cale de întoarcere. În ultimii trei ani, relația celor doi a trecut prin mai multe șanse și încercări, dar care, în cele din urmă, nu au mai avut finalitatea dorită. După divorțul din 2021 și câteva împăcări ulterioare, Oana Roman și Marius Elisei s-au separat definitiv. În luna februarie a acestui an, Marius Elisei și-a făcut bagajele și a părăsit fostul cămin conjugal. Zvonurile că s-ar fi împăcat au fost alimentate câteva luni mai târziu, în august. Atunci, tânărul și fosta sa soție au plecat, alături de fiica lor, la mare, în Bulgaria. Însă, nici urmă de împăcare, așa cum Marius Elisei a declarat, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. Interviul poate fi consultat AICI.

Vezi și OANA ROMAN I-A DEVENIT AMANTĂ, IAR ÎN FINAL I-A DESPĂRȚIT! FLORENTINA A POVESTIT RELAȚIA NEȘTIUTĂ DINTRE EA ȘI MARIUS ELISEI

Marius Elisei are o nouă iubită!

În această perioadă, însă, în sufletul lui Marius Elisei s-au născut sentimente pentru o altă persoană. Astăzi, fostul soț al Oanei Roman a împlinit vârsta de 37 de ani. De altfel, ziua de naștere și-a serbat-o alături de fiica lui, dar și de o altă tânără. De altfel, a confirmat faptul că în viața lui se află o persoană față de care are sentimente. Contactat de CANCAN.RO, Marius Elisei a mărturisit, cu sufletul deschis, că are o nouă parteneră! Mai mult decât atât, fiica sa a făcut cunoștință cu noua iubită a lui. Pe rețelele de socializare, a postat o fotografie în care apar 3 mâini – a lui, a fiicei sale și a noii partenere!

„37… a venit neașteptat de frumos. Cu liniște și fericire. Îi mulțumesc în fiecare zi Bunului Dumnezeu pentru răsplata pe care mi-a dat-o. Demult n-am mai gustat din fericire”, este mesajul scris de Marius Elisei pe rețelele de socializare, astăzi.

Vezi și OANA ROMAN DUCE O VIAȚĂ GREA FĂRĂ MARIUS ELISEI! CUM SE DESCURCĂ VEDETA DIN POZIȚIA DE MAMĂ SINGURĂ: „NU AM NICIUN FEL DE AJUTOR”

Fostul soț al Oanei Roman pune accent pe creșterea copilului

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Marius Elisei mărturisea faptul că pune accent pe creșterea copilului și pe planurile personale. De altfel, susținea că fetița trebuie să crească în armonie, iar părinții trebuie să se înțeleagă, indiferent dacă sunt sau nu împreună. Acum, Marius Elisei are o nouă iubită, aspect care îl face foarte fericit.

„Eu am alte planuri personale. Importat este copilul, fetița noastră. La fel de important este și ca noi, în calitate de părinți, să avem o relație ok, fără tensiuni, să comunicăm. Noi să fim sănătoși, restul se rezolvă de la sine. Eu nu o să stau niciodată într-o relație de gura presei sau de dragul copilului. Și nimeni nu ar trebui să facă asta. Așa că momentan eu am alte planuri, mai apoi vom trăi si vom vedea, cine știe”, ne-a spus Marius Elisei.

Sursă foto: social media