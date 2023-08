Împăcarea lui Marius Elisei cu Oana Roman, o mare minciună! Fostul soț al vedetei demontează toate zvonurile și face declarații devastatoare: „Relația dintre noi este…”

Oana Roman și fostul soț au petrecut o vacanță de cinci zile în Bulgaria, moment care s-a și viralizat pe internet. Cum? Nimic mai simplu. Fiica lui Petre Roman a imortalizat și postat imaginile pe contul său de social media, împreună cu un text din care lăsa de înțeles că s-ar fi împăcat. Surpriză, însă. Marius Elisei a făcut declarații surprinzătoare, în exclusivitate, pentru CANCAN.ro, și spune tot adevărul despre viața sa sentimentală.

În ultimii trei ani, viața sentimentală a Oanei Roman a fost una plină de suișuri și coborâșuri. În 2021, vedeta și soțul ei au decis să divorțeze la notar, după ce dăduseră deja o mulțime de șanse căsniciei lor. Părea că povestea lor a ajuns la un punct final, însă câteva luni mai târziu, cei doi și-au dat seama că încă mai există sentimente între ei, așa că și-au mai acordat o șansă. Au urmat alți doi ani în care au locuit împreună, dar au fost, pur și simplu, la cuțite. Zvonurile despre infidelitățile lui Marius au curs la foc continuu, iar de acolo până la a-și arunca multe cuvinte extrem de dure prin intermediul postărilor pe paginile de socializare a fost doar un pas. În luna februarie a acestui an, Marius Elisei și-a făcut bagajul și a plecat de acasă, mărturisind că nu se va mai uita în urmă pentru nimic în lume.

Oana Roman, vacanță de cinci stele alături de fostul soț!

Zis și făcut până săptămâna trecută, atunci când a plecat într-o vacanță de cinci zile în Bulgaria, la un resort de lux, alături de Oana și de fiica lor, Maria. Copilul și-a sărbătorit onomastica și a ținut morțis ca ambii părinți să-i fie alături. Ca un tată bun, Marius i-a făcut pe plac unicului său copil, așa că au petrecut pe cinste în vacanță.

Fericită din cale afară, Oana nu s-a putut abține și a postat câteva imagini cu fostul său soț, la care a lăsat și un mesaj din care se puteau înțelege multe lucruri: fie că s-au împăcat, fie era un mesaj subliminal pentru o terță persoană: ”În viață nu este nevoie să dai explicații:prietenii nu au nevoie de ele, dușmanii nu le cred, idioții nu le înțeleg”. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

Desigur, au început să curgă sute de mesaje de la internauți, care-i felicitau pe cei doi pentru decizia de a se împăca, fie și numai de dragul fețiței. Fiica lui Petre Roman nu a răspuns în niciun fel, dând și mai mult apă la moară.

Marius Elisei nu își dorește împăcarea

Deranjat de informațiile conform cărora ar forma, din nou, un cuplu cu fosta soție, Marius Elisei a făcut declarații, în exclusivitate, pentru CANCAN.ro, în care a explicat cum stau lucrurile în realitate: “Dacă te duci la ziua copilului înseamnă că te impaci cu fostul partener.? Nici gând de așa ceva. Sincer, sunt sătul să tot aud și să tot văd astfel de lucruri, să fiu împăcat la nesfârșit cu Oana. Nu se pune problema acum”.

Atunci când l-am întrebat pe tânăr ce părere are despre faptul că Oana a declarat, recent, la emisiunea lui Dan Capatos, că și-ar dori o împăcare, omul de afaceri a fost mai mult decât tranșant: “ Înțeleg, dar eu am alte planuri personale. Importat este copilul, fetița noastră. La fel de important este și ca noi, în calitate de părinți, să avem o relație ok, fără tensiuni, să comunicăm. Noi să fim sănătoși, restul se rezolvă de la sine. Eu nu o să stau niciodată într-o relație de gura presei sau de dragul copilului. Și nimeni nu ar trebui să facă asta. Așa că momentan eu am alte planuri, mai apoi vom trăi si vom vedea, cine știe”, ne-a mai spus fostul soț al Oanei Roman, care ne-a lăsat de înțeles faptul că în viața lui există o altă femeie, la care nu este dispus să renunțe.