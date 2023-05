Cum a surprins-o Marius Elisei recent pe Oana Roman: „Mă bucur tare mult”

Oana Roman a trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Vedeta a reușit să slăbească mai multe kilograme, are o carieră înfloritoare, însă, în ceea ce privește viața sentimentală lucrurile nu au decurs așa cum a visat. Fiica lui Petre Roman s-a despărțit de Marius Elisei, iar perioada prin care a trecut ulterior nu a fost deloc una ușoară. Recent însă, șatena a reușit să îi uimească pe internauți cu dezvăluirile pe care le-a făcut despre tatăl fiicei sale. Iată cum se înțeleg cei doi în prezent.

Oana Roman a spus mereu lucrurilor pe nume indiferent de ceea ce s-a întâmplat în viața ei. Deși a fost judecată de-a lungul timpului că își expune prea mult intimitatea în mediul online, vedeta a simțit să împărtășească cu cei care o urmăresc diferite situații.

Mai mult, Oana Roman l-a acuzat pe fostul său partener la vremea respectivă că nu se implică în creșterea și educația fiicei lor. Acum însă, lucrurile s-au schimbat complet.

Ce mărturisiri a făcut Oana Roman despre Marius Elisei

Vedeta a vorbit în cadrul unui interviu recent despre relația pe care o are în acest moment cu Marius Elisei, dar și despre cum a surprins-o fostul partener de ziua ei de naștere. Se pare că în prezent cei doi se înțeleg mult mai bine datorită Izei, fetița pe care cei doi o au împreună.

Mai mult decât atât, Oana Roman a mai spus că fostul partener i-a dăruit de ziua ei de naștere un buchet de flori.

„Da, mi-a adus flori. (nr. Marius Elisei)”, a spus Oana Roman la Antena Stars.

În ceea ce o privește pe fiica lor, Oana Roman mărturisește că Marius Elisei o vizitează destul de des și au o relație apropiată. Mai mult, bărbatul a fost alături de micuță în ultimele săptămâni și a avut grijă de ea cât timp a fost bolnavă.

„A fost și la Iza (nr. Marius Elisei). Și acum, când a fost bolnavă, a stat și s-a ocupat. Nu am ce să comentez. Este, este și normal să fie așa. Mă bucur tare mult că au o relație apropiată”, a mai mărturisit vedeta.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat fiica Oanei Roman

După investigațiile făcute, Oana Roman a aflat că Isabela se confruntă cu o infecție bacteriană, pentru care a fost tratată la spital. Doctorii au avut grijă ca Isa să-și revină și să se pună pe picioare. Micuța a urmat un tratament, iar în cele din urmă și-a revenit.

“Și toată relaxarea a luat sfârșit pentru că Isa a făcut iar febră… De data asta chiar nu înțeleg de ce! Are analizele bune, am fost la un control de rutină încă o dată săptămâna asta și totul era ok. După ce a fost la antrenament și în parc, pe la 5 au luat-o frisoanele și febra. E adevărat că a fost în excursie joi și mi-a spus că și-a dat geaca jos când s-a dat pe tiroliană. Asta e, stăm acasă!”, era mesajul postat de Oana Roman pe internet.