Oana Roman i-a devenit amantă, iar în final i-a despărțit! Florentina a povestit relația neștiută dintre ea și Marius Elisei

Povestea de iubire dintre Oana Roman și Marius Elisei ar fi început, susține fosta lui iubită, pe fondul unui amantlânc. Florentina Gheorghe, cea cu care bărbatul a avut o relația, a spus pentru CANCAN.RO partea sa de poveste.

Înainte de a avea o relație cu fiica lui Petre Roman, Marius Elisei s-a iubit cu Florentina. A cunoscut-o la 19 ani, au avut o relație, s-au despărțit după un an. S-au împăcat, s-au mutat împreună, dar PR-ul le-ar fi stat în calea „fericirii”.

„Noi nu ne-am mai văzut încă din 2013, iar el a evitat să mai păstreze legătura cu mine. Probabil a făcut-o să îşi salveze căsnicia, dar se pare că nu prea a reuşit. Am simţit dintotdeauna că nu va fi de durată (…) El (n.r. Marius Elisei) mi-a scris în iunie anul 2016, pe Facebook, dar după aceea m-a blocat iar. L-am cunoscut la 19 ani, am fost împreună câteva luni, m-a părăsit pentru un an, adică la 20 de ani m-a căutat iarăşi. Iar după 8 luni ne-am mutat împreună. Şi aşa a fost. Nu este adevărat nici că relaţia lui cu Oana Roman a început la ceva timp după despărţirea noastră”, spunea Florentina.

(CITEȘTE ȘI: Oana Roman duce o viață grea fără Marius Elisei! Cum se descurcă vedeta din poziția de mamă singură: „Nu am niciun fel de ajutor”)

Oana Roman, amanta lui Marius Elisei?

În timpul în care stătea cu Florentina în casă, Marius Elisei vorbea cu Oana Roman. Fosta lui parteneră susține că încă de atunci se înfiripase iubirea lor, motiv pentru care ar fi și decis să o părăsească pe cea cu care își împărțea patul.

„Am venit într-o seară de la serviciu, el nu era acasă. Plecase cu maşina mea în oraş. A venit la ceva timp acasă şi părea cam ciudat. Cred că avusese loc o întâlnire între ei. Pur şi simplu mi-a spus că vrea să ne despărţim, vrea să fie singur. El vorbea cu această doamnă (n.r. Oana Roman) pe un messenger de la BlackBerry. Era lângă mine şi vorbea cu ea despre job.

Chiar ea îl întreba dacă eu nu mă supăr ca vorbeşte cu ea. Mi-a spus să plec şi asta am făcut. Nu puteam ţine pe cineva cu forţa lângă mine! Şi am decis să fac ceva să uit. Dacă rămâneam în România m-ar fi durut să văd cum se afişează cu această. Îmi pare rău de fetiţă. Copiii suportă uneori ceea ce părinţii decid. Eu am plecat în Germania la vreo 2 săptămâni după ce a apărut zvonul la TV că ar fi împreună. Eu am ştiut că vor fi împreună. Le-am spus tuturor, aşa am simţit eu”, spunea fosta lui Marius Elisei, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Au ajuns la divorț și la despărțirea definitivă

În luna februarie a anului 2021, Marius Elisei și Oana Roman au ajuns la divorț. La o distanță de doar câteva luni, au încercat să-și mai dea o șansă, dar la începutul anului 2023, și-au dat seama că au făcut o greșeală:

„Ultima perioadă, cel puțin din punctul meu de vedere, ultimul an a fost foarte greu. Eu l-am trăit ca pe o povară, ca pe o situație extrem de tensionată în care nu m-am simțit bine, nu m-am simțit împăcată. Nu m-am simțit fericită și am trăit-o așa degeaba. Eu am spus că lucrul acesta trebuia să se întâmple de mai demult”, spunea vedeta, pe rețelele de socializare.

(CITEȘTE ȘI: Oana Roman l-a făcut de râs pe Marius Elisei! Gestul bărbatului în prima zi de școală a fiicei lor. „A durut-o”)