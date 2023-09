Oana Roman aruncă bomba, după ce Marius Elisei a anunțat că are o nouă iubită! Când și-au încheiat, de fapt, cei doi relația

La începutul acestui an, Oana Roma și Marius Elisei își anunțau despărțirea. De această dată ambii păreau destul de hotărâți, iar ideea unei posibile împăcări era exclusă. Mai mult, cei doi și-au aruncat cuvinte grele unul la adresa celuilalt. Deși toată lumea credea că povestea lor de dragostea a luat sfârșit definitv, se pare că realitatea era alta, iar acum Oana Roman a făcut câteva dezvăluiri la care nimeni nu se aștepta.

Pentru câțiva ani buni, Oana Roman și Marius Elisei au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au împreună și o fetiță, însă la începutul acestui an anunțau că drumul lor împreună a ajuns la sfârșit. Acum, la opt luni după anunțul despărțirii, Marius Elisei a venit cu vești mari făcând public faptul că este într-o nouă relație. Acesta lucru a atras și o reacție din partea Oanei Roman, care a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare.

Oana Roman și Marius Elisei, împăcare secretă

După ce Marius Elisei și-a făcut publică noua relația, Oana Roman a avut de făcut câteva precizări. Vedeta a început prin a spune că se bucură foarte mult pentru faptul că fostul partener și-a găsit fericirea în brațele alte femei, însă a subliniat și un alt detaliu extrem de important, la care nimeni nu se aștepta. Se pare că ea și Marius Elisei nu și-au încheiat relația la începutul anului, așa cum a crezut toată lumea.

Departe de ochii curioșilor, în secret, cei doi au încercat să își mai acorde încă o șansă. Așa că s-au împăcat, iar bărbatul s-a întors în casa vedetei. De dragul fiicei pe care o au împreună, aceștia au făcut tot ce au putut pentru a merge mai departe. Însă, în cele din urmă, au ajuns la aceeași concluzie și anume că nu mai pot funcționa împreună.

Așa că o nouă despărțire a urmat, însă aceasta a avut loc abia la începutul lunii septembrie. Așadar, lui Marius Elisei nu i-a trebuit mult timp să o uite pe cea care i-a stat alături atâția ani, acum aflându-se într-o altă relație.

„Trebuie să fac anumite precizări. Sunt titluri care spun «Marius Elisei declară anumite lucruri după 8 luni de la despărțirea de Oana Roman». Ei bine, în luna ianuarie a avut loc o despărțire, dar în urma unor discuții și a unor mesaje dintre noi, noi am încercat să reînnodăm relația și prin aprilie și prin luna mai. Din mai încoace a stat în casă cu noi. Au existat eforturi din partea amândurora să încercăm să salvăm ceva. Prin iunie am avut chiar o discuție serioasă în care el mi-a spus că încă există sentimente, că el simte că mă iubește mai mult decât mă iubesc părinții mei.

Eu am crezut în asta, am încercat, am făcut eforturi, nu s-a putut. Diferențele și lucrurile, viziunile diferite dintre noi nu se pot rezolva. Astfel încât am hotărât că este mai bine să încheiem definitiv pentru că ne chinuiam amândoi. Înainte ca eu cu Iza să plec în Franța, asta pe 3 septembrie, i-am spus că mai bine încheiem definitiv și ăla a fost momentul în care el a plecat definitiv de acasă.

Deci pe data de 3 septembrie totul s-a încheiat. Ca să închei, încă odată spun că sunt extrem de împăcată și liniștită și bucuroasă că el e bine. Că Iza poate să se bucure de amândoi, nu mă deranjează că Iza a făcut cunoștință cu această doamnă. Sper să se înțeleagă bine și sper ca eu și cu Marius să putem să o creștem și să ne implicăm amândoi în creșterea ei, în mod echitabil, cât se poate, și în mod cât mai corect și mai serios. Pentru că ea are nevoie de doi părinți care să se implice în creșterea ei, mulțumesc. Doamne Ajută și mergem mai departe!”, a declarat Oana Roman, în mediul online.

