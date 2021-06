Marius Elisei și-a pus, din nou, verigheta! Cum au apărut cei doi la Gala Summer Fashion

Marius Elisei și Oana Roman au revenit la sentimente mai bune unul față de celălalt. Mai nou, Marius poartă, din nou, verigheta. Cei doi au participat la Gala Summer Fashion, care a avut loc miercuri seara la mall Veranda.

Împăcarea aveau s-o confirme pe malul mării, când el a sărutat-o, iar admiratorii lor au aplaudat gestul și faptul că formează, din nou, un cuplu. (CITEȘTE ȘI: CÂT SCOATE DIN BUZUNARE OANA ROMAN PENTRU PERUCI? ”MĂ SIMT EXCELENT!”)

La Gala amintită, Oana a venit cu Marius, dar și cu fetița lor, și au fost foarte tandri și apropiați unul cu altul. S-au fotografiat, cu zâmbetele pe buze, la panou, iar Marius Elisei a cuprins-o în brațe.

Marius Elisei îi trimite Oanei flori

Marius Elisei povestea, la Antena Stars, că-și dorește împăcarea cu Oana. Spunea că o iubește și, ca o dovadă, îi trimite, frecvent, flori. „La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să… mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva. Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok. Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a dezvăluit Marius Elisei.