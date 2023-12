Marius, livratorul în scaun cu rotile a rămas șomer. Apel disperat al bărbatului pentru un nou loc de muncă

Marius, un bărbat de 44 de ani din București, livrator în scaun cu rotile, a rămas șomer. Își dorește să găsească un job de 4 ore. Se află în scaun rulant de 7 ani și are în plan să își îndeplinească visul! Pe o rețea de socializare, bucureșteanul a făcut un apel emoționant. Vezi mai jos detaliile!

Marius Bogdan este un bărbat în vârstă de 44 de ani, din București, care dorește să se angajeze. De 7 ani, bucureșteanul se află într-un scaun cu rotile, aspect care îl împinge să aibă un job cu jumătate de normă. A activat ca livrator Bolt, însă a rămas șomer. Situația în care se află l-a împins să facă un apel cu totul emoționant, pe rețelele de socializare. Își dorește să își găsească un job de 4 ore, pentru a se putea susține. Este deschis către a-și oferi serviciile de șofer, indiferent care ar fi distanța de parcurs. Este disponibil și pregătit să se angajeze.

„Nu am crezut că este așa greu, mă așteptam să fie dificil, dar nu așa. Nu renunț. Nu mă dau bătut. Caut acel job de 4 ore. Până reușesc să găsesc orice job… dacă cineva are nevoie de serviciile mele de șofer cu mașina pentru orice activitate și pentru orice distanță, sunt disponibil 24 din 24. Nu doresc nimic în schimb decât o parte din consumul de combustibil al mașinii. Încă o dată, mulțumesc tuturor”, a scris bărbatul de 44 de ani din București, pe Facebook.

Vezi și JOS PĂLĂRIA! GESTUL MĂREȚ FĂCUT DE UN TAXIMETRIST DIN BUCUREȘTI PENTRU UN TÂNĂR FĂRĂ ACOPERIȘ DEASUPRA CAPULUI: „O LECȚIE DE VIAȚĂ”

Citește și UN TÂNĂR DIN BUCUREŞTI ŞI-A GĂSIT DRAGOSTEA VIEŢII, LA METROU: „DE CÂTEVA LUNI, AM SCHIMBAT RUTA SPRE BIROU”

În mesajul său inițial, bărbatul în vârstă de 44 de ani s-a prezentat. Are vârsta de 44 de ani și este din București. Viața n-a fost roz cu bucureșteanul, deoarece de 7 ani se află într-un scaun cu rotile. Ultimii 3 ani i-a lucrat ca livrator, cu mașină adaptată. De o perioadă, însă, a rămas șomer. Având în vedere situația în care se află, are posibilitatea, legal, să lucreze 4 ore pe zi. Își dorește să mucească pentru visul lui.

„Salutare. Știu că nu este grup de gen, dar am fost și eu odată ca voi. Vreau să nu citiți cu empatie. Marius sunt, 44 de ani, din București. De 7 ani în scaun rulant. În ultimii 3 ani, am lucrat ca livrator Bolt cu mașină adaptată. De câteva luni am redevenit șomer. Având în vedere că am nevoie de un nou scaun rulant activ care depășește enorm de mult posibilitățile mele, vreau să vă rog ceva.

Nu vă cer bani. Nu am fost crescut așa. Poate aveți printre prieteni o cunoștință, un antreprenor ce mă poate angaja pe 4 ore (atât am voie legal). Vreau să muncesc pentru visul meu. Vă rog, nu mă blamați. Pot lucra orice, sunt apt din scaunul de șofer sau cel rulant. Orice direcție, sugestie, e bine venită. Vă mulțumesc și asflat uscat”, este mesajul scris de Marius, pe Facebook, într-un grup destinat motocicliștilor.