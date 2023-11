Un tânăr din Bucureşti şi-a găsit dragostea vieţii, la metrou: „De câteva luni, am schimbat ruta spre birou”

Dragostea plutește în aer, iar Cupidon te poate lovi atunci când te aștepți mai puțin, chiar și la metrou! Un tânăr din București a împărtășit în mediul online povestea incredibilă de dragoste dintre el și iubita lui, întâlnită în mijlocul de transport în comun.

Acum este la modă să îți întâlnești marea dragoste în mediul online, prin intermediul rețelelor de socializare sau pe site-uri speciale destinate persoanelor singure. Ei bine, mai există și excepții, iar drept dovadă stă povestea unui tânăr bucureștean care și-a întâlnit partenera de viață în metrou. Și nu a fost deloc ușor să treacă de la stadiul de străini la cel de iubiți. Bărbatul chiar și0a schimbat și ruta de mers spre locul de muncă.

Bucureșteanul și-a făcut curaj și a povestit pas cu pas cum și-a întâlnit marea dragoste. Tânărul se afla într-o perioadă plină de schimbări, după ce a decis să înceapă munca într-un alt loc. Iar viața i-a zâmbit și mai mult atunci când și-a găsit o parteneră de viață.

„De câteva luni de când am schimbat job-ul și în consecință și ruta spre birou, mă tot întâlnesc întâmplător (sau cel puțin așa am crezut), cu o domnișoară blondă cu ochii verzi, foarte drăguță, care se tot uită la mine și-mi zâmbește. Eu în general nu le zâmbesc oamenilor, mai ales pe stradă sau în spații publice, totuși, ea pare să nu se lase descurajată de poker face-ul meu.

Așa începe povestea tânărului din București, în drumul cu metroul de la stația Victoriei către Pipera. După această scenă, bărbatul a început să simtă fluturași în stomac și s-a gândit cum o poate aborda pe cea care l-a cucerit.

Nu a fost prea ușor pentru el să își facă puțin curaj pentru a-i cere numărul de telefon. Schimburile de zâmbete au mai durat câteva săptămâni, iar până la urmă, femeia i-a luat-o înainte.

Ajung la birou, mă gândesc «nu o să-i scriu acum că disperatul». Se face 10:30 și mă trezesc cu mesaj de la ea. Am tot schimbat mesaje și am stabilit să ne vedem după muncă.”

De atunci a mai fost un pas mic până la o relație. Tânărul a povestit că întâlnirile lor nu erau deloc întâmplătoare. Femeia a recunoscut că îi învățase programul de muncă și lua intenționat același metrou pentru a se a-l vedea. După ce ea și-a făcut curaj și i-a scris primul mesaj au urmat conversații lungi, dar și câteva întâlniri. Mai apoi, și-au dat seama că sunt suflete pereche și trăiesc împreună o poveste frumoasă de dragoste.

„Una peste alta, trăiesc cea mai mișto experiență din punct de vedere al relației cu o femeie, dintre toate câte au fost până acum. Nu am reușit în trei săptămâni să-i găsesc vreun cusur, deși am încercat, are toate calitățile pe care le caut eu la o femeie și ne potrivim din toate punctele de vedere.