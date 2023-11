Această femeie s-a cuplat pe internet pe Facebook cu un așa-zis militar american. Ireal cine era „Murphy Townsend”, de fapt

Sharon Bulmer (51 de ani) a crezut că și-a găsit marea dragoste. Femeia s-a îndrăgostit de un fals militar pe Facebook și i-a dăruit acestuia peste 80.000 de lire sterline în cei peste doi ani de relație virtuală. Ireal cine era „Murphy Townsend”, de fapt.

Sharon Bulmer locuiește în orașul Manchester – North West England și a devenit victima perfectă a escrocilor romantici virtuali. Femeia se afla într-o relație de 29 de ani cu soțul ei și aveau doi copii împreună. La trei luni de când l-a cunoscut pe Murphy Townsed, Sharon a decis să se despartă de tatăl copiilor ei și să înceapă o relație cu escrocul virtual.

Englozoaica a fost cucerită de bărbatul care s-a prezentat ca fiind un militar american în vârstă de 65 de ani din Washinghton DC, văduv și că este tatăl unei fete de 17 ani pe nume Helen. Totodată, escrocul a oferit detalii și despre echipa de luptă din care face parte în armata americană, mai exact, că este detașat în Brigada 37 de Infanterie campată la Baza 29 din orașul sirian Raqqa.

Pentru a părea cât mai credibil, bărbatul și-a construit o pagină de Facebook și s-a folosit abuziv de fotografia ministrului apărării din Letonia, Artis Pabriks. Potrivit autorităților din Letonia, imaginea bărbatului a fost folosită în peste 100 de conturi false pe rețelele de socializare.

”Știu că am fost proastă, dar eram îndrăgostită. M-a rugat să-l ajut și am făcut-o, dar de-a lungul timpului m-a băgat în datorii uriașe, asta și pentru că am crezut în această poveste. Eu nu am vrut să-l mai ajut. Știu că am fost o proastă, dar acestea sunt lucrurile pe care le facem din dragoste”, a spus Sharon pentru Manchesterworld.