Marius Măldărășanu: „O eventuală promovare dă bine la CV” »»

Marius Măldărășanu, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt, a declarat la finalul meciului pe care elevii săi l-au câștigat la Cluj cu „U”, scor 2-1, că o eventuală promovare ar conta enorm la CV-ul său.

„O eventuală promovare contează enorm în CV-ul oricărui antrenor, dar nu mă gândesc doar la CV. Am venit aici pentru a face performanță. Da, jocul n-a fost unul plăcut, dar pe parcursul acestui campionat noi am jucat fotbal sau, cel puțin, am încercat să facem asta, nici măcar Barcelona nu joacă mereu la cel mai înalt nivel. De multe ori am pierdut puncte, dar astăzi, mi-aș fi dorit să avem mai mult timp posesia balonului, dar marcând devreme, apare instinctul de conservare. Au pus o presiune mare pe noi, motiv pentru care îmi felicit băieții pentru atituduine și pentru dăruire. Ne-a plăcut atmosfera de la Cluj, dar trebuie să accepte această înfrângere. Când am fost la banca lor de rezerve, mi-au întors spatele. Nu a existat respect, așa ceva nu am mai văzut, dar asta e, mergem înainte”, a declarat Marius Măldărășanu, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt.

Cu o etapă înainte de finalul play-off-ului Ligii a 2-a, Petrolul este pe proimul loc cu 62 de puncte, „lupii galbeni” fiind promovați matematic direct în prima ligă. Pe locul 2 se află FC Hermannstadt cu 60 de puncte, podiumul fiind completat de „U” Cluj cu 57 de puncte. Pe celelalte trei locuri din „top 6” se află CSA Steaua (49 puncte), Concordia Chiajna (41 de puncte) și Unirea Slobozia (40 puncte).