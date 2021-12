Marius Manole, actorul care a înapoiat decorația primită de la Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Naţională: “E 1 Decembrie, n-am niciun sentiment! România e un neam(ţ)”

Marius Manole, actorul care a înapoiat decorația primită de la președintele Klaus Iohannis, a transmis un mesaj atipic în ziua în care România sărbătorește 103 ani de la Marea Unire.

Marius Manole a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj prin intermediul căruia a anunțat că nu are niciun sentiment de Ziua Națională a României.

“E 1 Decembrie. N-am niciun sentiment”, a scris actorul pe pagina sa de Facebook.

La scurt timp, Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, a lăsat un comentariu: “Poate pentru ca inca nu ai fost la paradă?”

“Romania e un neam(ț)”, a mai scris Marius Manole pe pagina sa.

Marius Manole a renunțat la decorația primită de la Klaus Iohannis

Reamintim că Marius a renunţat la decorația primită de la Klaus Iohannis în octombrie 2016. Actorul a mers la Palatul Cotroceni şi a lăsat portarului ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler categoria D – “Arta spectacolului”.

“Acum ceva ani, în 2016, am primit un ordin de cavaler pentru artele spectacolului de la domnul preşedinte Iohannis pe care l-am admirat, l-am votat, pentru care am ieşit în stradă. În ultima perioadă, domnul Iohannis nu mai e domnul Iohannis. E altcineva în locul lui, drept pentru care acel ordin de cavaler nu mă măi reprezintă şi mi-e şi ruşine că l-am primit de la dumnealui. Dat fiind faptul că acum se pregăteşte o coaliţie, ceva mai rău nu există pentru România şi pe care domnul preşedinte a girat-o, eu mă duc la Cotroceni să-i dau înapoi acel ordin de cavaler, că mi-e ruşine. Nu înţeleg de ce ar trebui să-l mai am acasă. Mâine, la ora 10, (duminică), domnul Iohannis dacă sunteţi la Cotroceni, vă înmânez medalia. Luaţi-o! Faceţi ce vreţi cu ea. Mie îmi e ruşine că o am acasă! Le-o dau portarilor. Bănuiesc că nu o vină domnul Iohannis să o ia. Dacă vrea să vină, eu îl aştept”, declara, în urmă cu mai multe săptămâni, Marius Manole.

